Bad Bunny Declaran "Día de Bad Bunny" en California a horas del Super Bowl: así fue el anuncio oficial Mientras Bad Bunny se prepara para el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, el cantante recibe un reconocimiento histórico desde California: el gobernador Gavin Newsom declaró este domingo 8 de febrero como el "Día de Bad Bunny", celebrando su presentación.



¡Fin de semana de fiesta para los fans de Bad Bunny!

Gavin Newsom, gobernador de California, decidió ponerle sabor al Super Bowl 2026 al proclamar que este domingo 8 de febrero será oficialmente el "Día de Bad Bunny" en California.

Esto justo horas antes de que el reguetonero tome el escenario del show de medio tiempo en el Área de la Bahía.

Así se anuncia el “Día de Bad Bunny” en California

El gobernador hizo el anuncio a través de redes sociales este sábado 7 de febrero, donde además de aplaudir al artista puertorriqueño, lanzó una aparente indirecta al presidente Donald Trump, quien públicamente se ha opuesto a la presentación del boricua.

Y es que en los últimos meses, Newsom ha estado imitando el estilo de escritura del mandatario en redes sociales, y su publicación sobre Bad Bunny parece que no fue la excepción usando solo letras mayúsculas, como el presidente a menudo publica.

"Como muchos saben, soy un gran fan del español. Es un idioma hermoso que hablan muchas personas hermosas en el gran estado de California y en todo el mundo. También soy un gran fan de Puerto Rico", escribió el mandatario estatal con palabras que suele usar Trump.

"Por eso declaro mañana en California como el 'Día de Bad Bunny', cuando Bad Bunny se presente en el gran partido en el Estado Dorado con su voz hermosa, y sus atractivos looks".

El Super Bowl LX enfrentará este domingo a los New England Patriots y los Seattle Seahawks en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

Así anunció Gavin Newsom, gobernador de California, la proclamación del "Día de Bad Bunny" en California para este domingo 8 de febrero. Imagen Governor Newsom Press Office/Instagram y AP

Bad Bunny: a horas del Super Bowl

Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, llegará al escenario más visto del año después de una semana de triunfo: se llevó el GRAMMY 2026 a Álbum del Año por 'Debí Tirar Más Fotos', convirtiéndose en el primer proyecto completamente en español en ganar la categoría principal.

Sin embargo, su elección como estrella del medio tiempo no ha estado libre de controversia: el presidente y sus simpatizantes lo han criticado abiertamente.

Como respuesta, Turning Point USA organizó una presentación alternativa titulada 'The All-American Halftime Show', con Kid Rock como protagonista.

En los GRAMMY, Bad Bunny aprovechó el micrófono para reforzar su postura respecto a las políticas migratorias del país.

"Antes de darle las gracias a Dios, voy a decir: ¡Fuera ICE!", expresó entre una ovación de pie y aplausos ensordecedores al recibir el premio a Mejor Álbum de Música Urbana.

" No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses", agregó.

Bad Bunny nació en Puerto Rico, lo que automáticamente lo convierte en ciudadano estadounidense. La isla está bajo jurisdicción de Estados Unidos desde hace casi 130 años.