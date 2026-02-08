Bad Bunny

Declaran "Día de Bad Bunny" en California a horas del Super Bowl: así fue el anuncio oficial

Mientras Bad Bunny se prepara para el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, el cantante recibe un reconocimiento histórico desde California: el gobernador Gavin Newsom declaró este domingo 8 de febrero como el "Día de Bad Bunny", celebrando su presentación.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Bad Bunny se pone emotivo al hablar de su madre en conferencia de prensa del Super Bowl 2026

¡Fin de semana de fiesta para los fans de Bad Bunny!

Gavin Newsom, gobernador de California, decidió ponerle sabor al Super Bowl 2026 al proclamar que este domingo 8 de febrero será oficialmente el "Día de Bad Bunny" en California.

PUBLICIDAD

Esto justo horas antes de que el reguetonero tome el escenario del show de medio tiempo en el Área de la Bahía.

Así se anuncia el “Día de Bad Bunny” en California

El gobernador hizo el anuncio a través de redes sociales este sábado 7 de febrero, donde además de aplaudir al artista puertorriqueño, lanzó una aparente indirecta al presidente Donald Trump, quien públicamente se ha opuesto a la presentación del boricua.

Más sobre Bad Bunny

Bad Bunny y sus artistas invitados en el Super Bowl: esto se sabe y espera del show de medio tiempo
3 mins

Bad Bunny y sus artistas invitados en el Super Bowl: esto se sabe y espera del show de medio tiempo

Univision Famosos
¡5 galanes para no perderte el Super Bowl 2026!
0:30

¡5 galanes para no perderte el Super Bowl 2026!

Univision Famosos
¿Bad Bunny usará vestido en el Super Bowl 2026? Esto se sabe sobre su atuendo en el medio tiempo
2 mins

¿Bad Bunny usará vestido en el Super Bowl 2026? Esto se sabe sobre su atuendo en el medio tiempo

Univision Famosos
Mhoni Vidente hace impactante predicción para Bad Bunny: “Se tiene que cuidar mucho”
0:40

Mhoni Vidente hace impactante predicción para Bad Bunny: “Se tiene que cuidar mucho”

Univision Famosos
Bad Bunny manda mensaje a quienes no hablan español: esto quiere que pase en el Super Bowl 2026
1 mins

Bad Bunny manda mensaje a quienes no hablan español: esto quiere que pase en el Super Bowl 2026

Univision Famosos
¿Cuánto cobrará Bad Bunny por su show de medio tiempo en el Super Bowl 2026?
1 mins

¿Cuánto cobrará Bad Bunny por su show de medio tiempo en el Super Bowl 2026?

Univision Famosos
Bad Bunny se pone emotivo al hablar de su madre en conferencia de prensa del Super Bowl 2026
0:54

Bad Bunny se pone emotivo al hablar de su madre en conferencia de prensa del Super Bowl 2026

Univision Famosos
Bad Bunny conferencia de prensa: así se concentra para dar un gran show en el Super Bowl 2026
0:47

Bad Bunny conferencia de prensa: así se concentra para dar un gran show en el Super Bowl 2026

Univision Famosos
Bad Bunny y otros artistas que encenderán el Super Bowl 2026: ¿Quién interpretará el Himno Nacional?
2 mins

Bad Bunny y otros artistas que encenderán el Super Bowl 2026: ¿Quién interpretará el Himno Nacional?

Univision Famosos
¿Cómo eligió Bad Bunny su nombre artístico?: la historia detrás de ‘El Conejo Malo’
2 mins

¿Cómo eligió Bad Bunny su nombre artístico?: la historia detrás de ‘El Conejo Malo’

Univision Famosos

Y es que en los últimos meses, Newsom ha estado imitando el estilo de escritura del mandatario en redes sociales, y su publicación sobre Bad Bunny parece que no fue la excepción usando solo letras mayúsculas, como el presidente a menudo publica.

"Como muchos saben, soy un gran fan del español. Es un idioma hermoso que hablan muchas personas hermosas en el gran estado de California y en todo el mundo. También soy un gran fan de Puerto Rico", escribió el mandatario estatal con palabras que suele usar Trump.

"Por eso declaro mañana en California como el 'Día de Bad Bunny', cuando Bad Bunny se presente en el gran partido en el Estado Dorado con su voz hermosa, y sus atractivos looks".

El Super Bowl LX enfrentará este domingo a los New England Patriots y los Seattle Seahawks en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

Así anunció Gavin Newsom, gobernador de California, la proclamación del "Día de Bad Bunny" en California para este domingo 8 de febrero.
Así anunció Gavin Newsom, gobernador de California, la proclamación del "Día de Bad Bunny" en California para este domingo 8 de febrero.
Imagen Governor Newsom Press Office/Instagram y AP

Bad Bunny: a horas del Super Bowl

Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, llegará al escenario más visto del año después de una semana de triunfo: se llevó el GRAMMY 2026 a Álbum del Año por 'Debí Tirar Más Fotos', convirtiéndose en el primer proyecto completamente en español en ganar la categoría principal.

PUBLICIDAD

Sin embargo, su elección como estrella del medio tiempo no ha estado libre de controversia: el presidente y sus simpatizantes lo han criticado abiertamente.

Como respuesta, Turning Point USA organizó una presentación alternativa titulada 'The All-American Halftime Show', con Kid Rock como protagonista.

En los GRAMMY, Bad Bunny aprovechó el micrófono para reforzar su postura respecto a las políticas migratorias del país.

"Antes de darle las gracias a Dios, voy a decir: ¡Fuera ICE!", expresó entre una ovación de pie y aplausos ensordecedores al recibir el premio a Mejor Álbum de Música Urbana.

" No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses", agregó.

Bad Bunny nació en Puerto Rico, lo que automáticamente lo convierte en ciudadano estadounidense. La isla está bajo jurisdicción de Estados Unidos desde hace casi 130 años.

Video Bad Bunny hace historia en el GRAMMY y se va contra ICE: así fue su enérgica protesta
Relacionados:
Bad BunnyBad Bunny en el Super BowlSuper Bowl 2026Gavin NewsomFamososCelebridadesConciertosPolémicas de famososReggaetonMúsicaPLN 26

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mochaorejas
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
Tráiler: Bodas S.A.
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX