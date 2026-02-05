Bad Bunny Bad Bunny y otros artistas que encenderán el Super Bowl 2026: ¿Quién interpretará el Himno Nacional? Bad Bunny será el encargado de amenizar el medio tiempo del Super Bowl LX. Sin embargo, previo al gran evento deportivo, habrá otros artistas que deleitarán con su música en la apertura.



El Super Bowl LX, que se celebrará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, reunió a figuras internacionales del pop, rock, soul, R&B y reggaetón, como Bad Bunny, para amenizar el duelo entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

Green Day en la gran apertura

La icónica banda de punk rock Green Day, que tuvo su auge en las décadas de 1990 y 2000, abrirá la ceremonia.

La agrupación californiana ha vendido más de 75 millones de discos a lo largo de tres décadas de trayectoria y tiene clásicos como "American Idiot", "Boulevard of Broken Dreams" y "Wake Me Up When September Ends", solo por mencionar algunos.

Green Day tocará en la apertura del Super Bowl LX. Imagen Getty Images

Charlie Puth interpretará el Himno Nacional

El cantante Charlie Puth, conocido por éxitos como "Attention", "We Don’t Talk Anymore" y "See You Again", será quien tendrá el honor de interpretar el Himno Nacional.

Con más de 35 mil millones de reproducciones globales, Puth se ha consolidado como una de las voces pop más sólidas de su generación.

Charlie Puth interpretará el Himno Nacional. Imagen Getty Images

Brandi Carlile cantará "America the Beautiful"

Brandi Carlile, ganadora de 11 premios GRAMMY y otras preseas, también es parte de los artistas musicales que amenizarán el Super Bowl. Ella interpretará "America the Beautiful".

La cantante no solo es reconocida por su música, también por ser activista y es considerada una de las artistas más influyentes del folk y el country contemporáneo.

Brandi Carlile cantará "America the Beautiful" en el Super Bowl LX. Imagen Getty Images

Coco Jones deleitará con su voz

Coco Jones es otra figura importante del R&B, ganadora del GRAMMY 2024 a Mejor Interpretación de R&B, interpretará el himno conocido como "Lift Every Voice and Sing".

Jones, además de cantante es actriz y ha protagonizado proyectos como la serie 'Bel-Air'.

Coco Jones también deleitará con su voz en el Super Bowl LX. Imagen Getty Images

Bad Bunny se presentará en el medio tiempo

Este 2026 el puertorriqueño Bad Bunny será el encargado de encabezar el codiciado 'Halftime Show', convirtiéndose en el primer artista latino y de habla hispana en presentarse solo.

Aunque su presencia como artista principal del evento deportivo ha causado controversia, su elección refleja el impacto global del reggaetón y la música urbana, como lo demostró el 1 de febrero en la reciente entrega de los GRAMMY al ganar el premio más importante de la noche: Mejor Álbum del Año, entre otros.