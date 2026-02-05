Bad Bunny

Bad Bunny manda mensaje a quienes no hablan español: esto quiere que pase en el Super Bowl 2026

El cantante reveló algunos detalles de su presentación en el show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026. Bad Bunny será el primer artista latino urbano en encabezar el espectáculo más visto a nivel mundial.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video Bad Bunny conferencia de prensa: así se concentra para dar un gran show en el Super Bowl 2026

Bad Bunny mandó mensaje a quienes no hablan español durante la conferencia previa al Halftime Show del Super Bowl 2026.

Durante su encuentro con la prensa, ‘El Conejo Malo’ hizo referencia a su actuación como presentador en ‘Saturday Night Live’, donde advirtió a la audiencia que tenían “cuatro meses” para aprender español.

PUBLICIDAD

Más sobre Bad Bunny

¿Cuánto cobrará Bad Bunny por su show de medio tiempo en el Super Bowl 2026?
1 mins

¿Cuánto cobrará Bad Bunny por su show de medio tiempo en el Super Bowl 2026?

Univision Famosos
Bad Bunny se pone emotivo al hablar de su madre en conferencia de prensa del Super Bowl 2026
0:54

Bad Bunny se pone emotivo al hablar de su madre en conferencia de prensa del Super Bowl 2026

Univision Famosos
Bad Bunny conferencia de prensa: así se concentra para dar un gran show en el Super Bowl 2026
0:47

Bad Bunny conferencia de prensa: así se concentra para dar un gran show en el Super Bowl 2026

Univision Famosos
Bad Bunny y otros artistas que encenderán el Super Bowl 2026: ¿Quién interpretará el Himno Nacional?
2 mins

Bad Bunny y otros artistas que encenderán el Super Bowl 2026: ¿Quién interpretará el Himno Nacional?

Univision Famosos
¿Cómo eligió Bad Bunny su nombre artístico?: la historia detrás de ‘El Conejo Malo’
2 mins

¿Cómo eligió Bad Bunny su nombre artístico?: la historia detrás de ‘El Conejo Malo’

Univision Famosos
Bad Bunny conferencia de prensa Super Bowl: casi llora al hablar de su mamá, esto dijo
4 mins

Bad Bunny conferencia de prensa Super Bowl: casi llora al hablar de su mamá, esto dijo

Univision Famosos
Gabriela Berlingeri reaparece tras supuesto compromiso con Bad Bunny y prende fuego: ¿él reaccionó?
0:50

Gabriela Berlingeri reaparece tras supuesto compromiso con Bad Bunny y prende fuego: ¿él reaccionó?

Univision Famosos
¿Habrá operativos del ICE en el Super Bowl por show de Bad Bunny? Jefa de seguridad de la NFL lo aclara
0:58

¿Habrá operativos del ICE en el Super Bowl por show de Bad Bunny? Jefa de seguridad de la NFL lo aclara

Univision Famosos
¿Quién es Gabriela Berlingeri?, la supuesta novia de Bad Bunny
0:51

¿Quién es Gabriela Berlingeri?, la supuesta novia de Bad Bunny

Univision Famosos
Verástegui lanza nuevo dardo contra Bad Bunny: que “pida perdón a Dios por el daño causado”
1:00

Verástegui lanza nuevo dardo contra Bad Bunny: que “pida perdón a Dios por el daño causado”

Univision Famosos

“Ni siquiera tienen que aprender español”, dijo este 5 de febrero y enseguida advirtió sobre lo “único” de lo que deben de preocuparse durante su presentación en el Halftime Show.

“Es mejor que aprendan a bailar. No hay mejor baile que el que sale del corazón. Eso es lo único de lo que deben preocuparse”, agregó y señaló: “Solo quiero que la gente se divierta”.

Bad Bunny en el Halftime Show del Super Bowl LX

Desde que se anunció que sería Bad Bunny quien encabezaría el show de medio tiempo del Super Bowl LX en el Levi's Stadium, el próximo 8 de febrero, se desató una tormenta política y cultural. Mientras los fanáticos del artista puertorriqueño celebran este hito histórico para la música en español, otro sector rechaza su participación.

Las críticas hacia el ‘Conejo Malo’ han ido en aumento tras su discurso en los premios GRAMMY, donde se lanzó contra las acciones de ICE.

"Antes de decir gracias a Dios, voy a decir ICE out (…) No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres", continuó. "Somos humanos y somos estadounidenses", dijo el domingo 1 de febrero.

"El odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amo. Así que, por favor. Necesitamos ser diferentes. Si luchamos, tenemos que hacerlo con amor. No los odiamos. Amamos a nuestra gente, amamos a nuestra familia, y así es como se hace, con amor", sentenció.

Relacionados:
Bad BunnySuper Bowl 2026FamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tráiler: Mochaorejas
El hilo rojo
Tormento
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX