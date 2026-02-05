Bad Bunny Bad Bunny manda mensaje a quienes no hablan español: esto quiere que pase en el Super Bowl 2026 El cantante reveló algunos detalles de su presentación en el show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026. Bad Bunny será el primer artista latino urbano en encabezar el espectáculo más visto a nivel mundial.



Bad Bunny conferencia de prensa: así se concentra para dar un gran show en el Super Bowl 2026

Bad Bunny mandó mensaje a quienes no hablan español durante la conferencia previa al Halftime Show del Super Bowl 2026.

Durante su encuentro con la prensa, ‘El Conejo Malo’ hizo referencia a su actuación como presentador en ‘Saturday Night Live’, donde advirtió a la audiencia que tenían “cuatro meses” para aprender español.

“Ni siquiera tienen que aprender español”, dijo este 5 de febrero y enseguida advirtió sobre lo “único” de lo que deben de preocuparse durante su presentación en el Halftime Show.

“Es mejor que aprendan a bailar. No hay mejor baile que el que sale del corazón. Eso es lo único de lo que deben preocuparse”, agregó y señaló: “Solo quiero que la gente se divierta”.

Bad Bunny en el Halftime Show del Super Bowl LX

Desde que se anunció que sería Bad Bunny quien encabezaría el show de medio tiempo del Super Bowl LX en el Levi's Stadium, el próximo 8 de febrero, se desató una tormenta política y cultural. Mientras los fanáticos del artista puertorriqueño celebran este hito histórico para la música en español, otro sector rechaza su participación.

Las críticas hacia el ‘Conejo Malo’ han ido en aumento tras su discurso en los premios GRAMMY, donde se lanzó contra las acciones de ICE.

"Antes de decir gracias a Dios, voy a decir ICE out (…) No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres", continuó. "Somos humanos y somos estadounidenses", dijo el domingo 1 de febrero.