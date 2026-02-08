Bad Bunny Bad Bunny y sus artistas invitados en el Super Bowl: esto se sabe y espera del show de medio tiempo Bad Bunny se presentará en el medio tiempo del Super Bowl este domingo y se espera que la actuación sea un momento histórico para la cultura latina. Estos son los datos que ya se saben y lo que podría venir en una noche que promete ser inigualable.



Video Bad Bunny conferencia de prensa: así se concentra para dar un gran show en el Super Bowl 2026

Llegó el día. La noche de este 8 de febrero Bad Bunny se presentará en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 luego de meses y días de mucha expectativa y polémica.

Muchos detalles del espectáculo se han reservado como grandes sorpresas, pero esto se sabe sobre lo que acontecerá.

¿Qué se espera de Bad Bunny en el Super Bowl?

Zane Lowe de Apple Music mencionó que la actuación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl dura 13 minutos durante una entrevista con la superestrella el pasado jueves 5 de febrero. Históricamente, duran entre 12 y 15 minutos.

En la misma conversación, Bad Bunny ofreció algunos detalles sobre lo que verán los espectadores este domingo.

"Va a ser una gran fiesta", dijo, evadiendo con picardía las preguntas sobre invitados sorpresa y otros detalles.

"Lo que la gente puede esperar de mí... Quiero llevar al escenario, por supuesto, mucho de mi cultura. Pero de verdad que no quiero dar ningún 'spoiler'. Va a ser divertido".

¿Habrá invitados especiales con Bad Bunny?

Es imposible predecirlo, pero sería sorprendente que Bad Bunny no contara con otros artistas, en particular otros grandes de la música latina y, probablemente, otros artistas puertorriqueños.

La banda Chuwi acompañó a Benito todas las noches de su residencia en San Juan; no sería descabellado verlos en el escenario para su colaboración 'Weltita'.

Otros posibles invitados, si la residencia se convierte en el marco a seguir, podrían incluir a Marc Anthony, Ricky Martin, Jennifer López, Young Miko, Wisin y Yandel, Gilberto Santa Rosa y Alfonso Vélez. Y la lista es interminable.

Según versiones extraoficiales que circularon este sábado 7 de febrero, sus invitados supuestamente también incluirían a Taylor Swift, Lady Gaga, Drake, Post Malone, Billie Eilish, Daddy Yankee, Grupo Frontera, Beyoncé, Rihanna y El Alfa.

Hay dos nombres en particular que han cobrado mayor fuerza en las últimas horas: J Balvin y Cardi B.

En el caso del primero, abiertamente había dicho que asistiría al evento a verlo, luego de la reciente reconciliación que tuvieron. Ambos coincidieron en la pasada entrega del GRAMMY 2026.

Mientras que Cardi B, estadounidense de origen dominicano, ha estado este fin de semana en San Francisco, sede del Super Bowl, como parte de las fiestas previas lo que hace pensar a muchos que podría subir al escenario con Bad Bunny esta noche.

" Estoy orgullosa de todo lo que ha estado defendiendo contra ICE y todo lo demás", declaró este sábado 7 en esa ciudad.

La famosa 'Casita'

Una de las versiones que existen es que la famosa 'Casita' que el puertorriqueño montó en sus conciertos en su tierra natal supuestamente también aparezca en el Super Bowl y sería ahí donde alegadamente muchos de los artistas invitados harían presencia.

Es decir, no todos cantarían con él, sino que desde la 'Casita' estarían formando parte del show bailando y gozando de la "gran fiesta" que advirtió.

La estructura de este espacio representa en el show de Bad Bunny un sinónimo de Puerto Rico y del Caribe en general.

¿Bad Bunny se presentará en español?

Toda la música de Bad Bunny está grabada en español, así que parece una apuesta segura. Si incluyera el inglés en su repertorio, probablemente aparecería en una interjección hablada o en texto.

De acuerdo con algunos reportes en redes sociales, se asegura que el boricua supuestamente pidió que su espectáculo sea cantando absolutamente en español.

En octubre pasado, se presentó en 'Saturday night live' y pronunció algunas frases en ese idioma durante su monólogo.

Al concluir, bromeó en inglés: "Si no entendieron lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprender", en referencia al Super Bowl y a sus críticos.

El jueves, bromeó diciendo que los fans no necesitaban aprender español para disfrutar de su repertorio, pero que debían estar preparados para bailar.