Bad Bunny Bad Bunny discurso GRAMMYs: el cantante condena a ICE y es ovacionado: "ICE out" El cantante puertorriqueño se llevó la ovación del público durante la 68 edición de los premios GRAMMY al criticar las acciones de ICE.

Bad Bunny subió al escenario de los GRAMMY y se llevó una ovación de pie de 30 segundos tras dar un discurso contra las acciones de ICE.

"Antes de decir gracias a Dios, voy a decir ICE out", dijo el cantante la noche de este domingo 1 de febrero.

"No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres", continuó. "Somos humanos y somos estadounidenses".

Bad Bunny, quien se presentará en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl el próximo domingo, agregó que el amor triunfa sobre el odio.

"El odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor", dijo.