Bad Bunny Bad Bunny conferencia de prensa Super Bowl: casi llora al hablar de su mamá, esto dijo Bad Bunny ofreció una conferencia de prensa en donde dio algunos detalles de lo que presentará en el show del medio tiempo del Super Bowl LX. El cantante boricua también confesó cómo se siente y casi rompió en llanto al hablar de su madre.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video ¿Habrá operativos del ICE en el Super Bowl por show de Bad Bunny? Jefa de seguridad de la NFL lo aclara

Bad Bunny está listo para amenizar el medio tiempo del Super Bowl LX este 8 de febrero, en el encuentro que disputarán los Patriots de Nueva Inglaterra contra los Seahawks de Seattle, así lo compartió este jueves 5 en la conferencia de prensa de la NFL.

"¡Buenos días!", fueron las primeras palabras que el cantante mencionó al subir al escenario y las dijo en español.

PUBLICIDAD

Los locutores de Apple Music, Zane Lowe y Ebro Darden, fueron los encargados de entrevistarlo y les confesó que sigue procesando su participación en el Super Bowl.

"Para ser honesto no sé cómo me siento, ha sido mucho, mi tour, los GRAMMYs la semana pasada, todo eso significa que estoy trabajando en este show. Me siento muy agradecido y aunque de momento me veo serio, estoy muy agradecido, procesando, estoy emocionado sobre la presentación, pero al mismo tiempo, me siento muy emocionado por la gente, mi familia, mis amigos, quienes siempre han creído en mí", dijo el cantante boricua.

'El Conejo Malo' intenta no agobiarse ni ponerse nervioso y solo se enfoca en "disfrutar el momento, lo que está pasando, lo que estoy haciendo".

Bad Bunny está orgullosos de sus raíces

Al recordar sus inicios, Benito Martínez, su nombre real, se dijo agradecido porque la gente "en el mundo lo quiere" gracias a su música, en la cual plasma con orgullo sus raíces puertorriqueñas.

"Siempre tienes que estar orgulloso de quien eres y sentirte bien siendo quien eres, no dejes que te limite de donde vienes".

Bad Bunny se conmueve al hablar de su madre

En una sesión de preguntas y respuestas, Bad Bunny fue cuestionado sobre quién fue la primera persona en creer en él antes de convertirse en un artista de fama mundial y su respuesta lo conmovió casi hasta las lágrimas.

"La primera persona que me viene a la mente es mi mamá porque ella creyó en mí. Y no estoy hablando de mi carrera musical, solo hablo de antes de todo; ella creyó en mí como persona, como ser humano. Creyó en mis decisiones, en mis opiniones, en mis gustos, en mis elecciones y creyó que yo podía ser una buena persona, un tipo inteligente, con talento, y creo que eso es lo que me trajo hasta aquí, no porque ella creyera que yo era un gran artista, sino porque ella creía que soy una gran persona y eso se siente mejor incluso que cualquier otra cosa".

PUBLICIDAD

Lo que veremos en el medio tiempo del Super Bowl

Aunque no quiso revelar detalles, advirtió que el escenario mostrará orgulloso la cultura puertorriqueña: "Sé que la gente va a estar feliz este domingo, se va a divertir y bailar. Va a ser una gran fiesta. Quiero traer al escenario mi cultura, no quiero dar 'spoilers', lo único de lo que se tienen que preocupar es de bailar".

El cantante no confirmó que tendrá invitados especiales, así como él lo fue en 2020 cuando Shakira y Jennifer López lo invitaron a subir al escenario junto a J Balvin.

La polémica de Bad Bunny en el Super Bowl

Desde que Roger Goodell, comisionado de la NFL, confirmó que el puertorriqueño Bad Bunny sería el artista que se presentaría en el show de medio tiempo del Super Bowl, dividió opiniones que no solo son por cuestiones de gustos, también por temas políticos.

En una reciente encuesta que hizo el diario deportivo The Athletic a los jugadores de la NFL, el 41.4% reprobó que sea 'El Conejo Malo' quien amenice el encuentro, pues algunos dicen no saber quién es, ni conocer su música, incluso, hubo algunos señalaron que prefieren que sea alguien "estadounidense".

"Siempre pienso que debería ser estadounidense. Creo que se están esforzando demasiado con todo esto de lo internacional", respondió uno de los jugadores de manera anónima. Mientras que otro expresó: "No me gusta. Prefiero a cualquiera que sea sinónimo del fútbol y la cultura futbolística".

Como latino, Bad Bunny siempre ha mostrado su postura ante las políticas migratorias que impulsa el presidente Donald Trump, pues reprueba contundentemente las redadas que ejecuta el ICE, por lo cual ha causado polémica.

PUBLICIDAD

"Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: fuera ICE. No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos", dijo en su discurso cuando recibió el GRAMMY por Mejor Álbum de Música Urbana en la pasada entrega del 1 de febrero.