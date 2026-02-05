Bad Bunny ¿Cuánto cobrará Bad Bunny por su show de medio tiempo en el Super Bowl 2026? El cantante será la estrella del Halftime Show del Super Bowl LX el próximo 8 de febrero. Aquí te contamos lo que cobrará Bad Bunny por su presentación en el Levi's Stadium, de Santa Clara, en California.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Bad Bunny conferencia de prensa: así se concentra para dar un gran show en el Super Bowl 2026

Bad Bunny será la estrella del show de medio tiempo del Super Bowl 2026 el próximo 8 de febrero. Alrededor de su presentación existe una gran expectativa, sobre todo porque será el primer artista latino urbano en cantar en español.

¿Cuánto ganará Bad Bunny por actuar en el Super Bowl?

PUBLICIDAD

Bad Bunny no recibirá ningún pago monetario por su presentación de 15 minutos en el Halftime Show. Al contrario, podría hasta desembolsar de su propio dinero para hacer de su show algo más espectacular si es que la cantidad destinada por los organizadores del evento no se ajustara a sus necesidades.

Este año, la organización del espectáculo del Super Bowl LX corre por cuenta de la NFL y de Apple Music, quienes a menudo destinan poco más de los 10 millones de dólares para la producción, según Forbes.

En ese sentido, aunque la actuación de Bad Bunny será gratis, el intérprete de ‘Debí tirar más fotos’ sí obtendrá beneficios en cuanto al marketing.

Los beneficios de participar en el Halftime Show

De acuerdo con Forbes, la actuación de Kendrick Lamar en el Super Bowl 2025 promedió 133.5 millones de espectadores y acumuló 157 millones de visualizaciones en YouTube.