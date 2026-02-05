Bad Bunny

¿Cuánto cobrará Bad Bunny por su show de medio tiempo en el Super Bowl 2026?

El cantante será la estrella del Halftime Show del Super Bowl LX el próximo 8 de febrero. Aquí te contamos lo que cobrará Bad Bunny por su presentación en el Levi's Stadium, de Santa Clara, en California.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video Bad Bunny conferencia de prensa: así se concentra para dar un gran show en el Super Bowl 2026

Bad Bunny será la estrella del show de medio tiempo del Super Bowl 2026 el próximo 8 de febrero. Alrededor de su presentación existe una gran expectativa, sobre todo porque será el primer artista latino urbano en cantar en español.

¿Cuánto ganará Bad Bunny por actuar en el Super Bowl?

PUBLICIDAD

Más sobre Bad Bunny

Bad Bunny se pone emotivo al hablar de su madre en conferencia de prensa del Super Bowl 2026
0:54

Bad Bunny se pone emotivo al hablar de su madre en conferencia de prensa del Super Bowl 2026

Univision Famosos
Bad Bunny conferencia de prensa: así se concentra para dar un gran show en el Super Bowl 2026
0:47

Bad Bunny conferencia de prensa: así se concentra para dar un gran show en el Super Bowl 2026

Univision Famosos
Bad Bunny y otros artistas que encenderán el Super Bowl 2026: ¿Quién interpretará el Himno Nacional?
2 mins

Bad Bunny y otros artistas que encenderán el Super Bowl 2026: ¿Quién interpretará el Himno Nacional?

Univision Famosos
¿Cómo eligió Bad Bunny su nombre artístico?: la historia detrás de ‘El Conejo Malo’
2 mins

¿Cómo eligió Bad Bunny su nombre artístico?: la historia detrás de ‘El Conejo Malo’

Univision Famosos
Bad Bunny conferencia de prensa Super Bowl: casi llora al hablar de su mamá, esto dijo
4 mins

Bad Bunny conferencia de prensa Super Bowl: casi llora al hablar de su mamá, esto dijo

Univision Famosos
Gabriela Berlingeri reaparece tras supuesto compromiso con Bad Bunny y prende fuego: ¿él reaccionó?
0:50

Gabriela Berlingeri reaparece tras supuesto compromiso con Bad Bunny y prende fuego: ¿él reaccionó?

Univision Famosos
¿Habrá operativos del ICE en el Super Bowl por show de Bad Bunny? Jefa de seguridad de la NFL lo aclara
0:58

¿Habrá operativos del ICE en el Super Bowl por show de Bad Bunny? Jefa de seguridad de la NFL lo aclara

Univision Famosos
¿Quién es Gabriela Berlingeri?, la supuesta novia de Bad Bunny
0:51

¿Quién es Gabriela Berlingeri?, la supuesta novia de Bad Bunny

Univision Famosos
Verástegui lanza nuevo dardo contra Bad Bunny: que “pida perdón a Dios por el daño causado”
1:00

Verástegui lanza nuevo dardo contra Bad Bunny: que “pida perdón a Dios por el daño causado”

Univision Famosos
¿Y Bad Bunny?: preparan show alternativo para el medio tiempo del Super Bowl
1 mins

¿Y Bad Bunny?: preparan show alternativo para el medio tiempo del Super Bowl

Univision Famosos

Bad Bunny no recibirá ningún pago monetario por su presentación de 15 minutos en el Halftime Show. Al contrario, podría hasta desembolsar de su propio dinero para hacer de su show algo más espectacular si es que la cantidad destinada por los organizadores del evento no se ajustara a sus necesidades.

Este año, la organización del espectáculo del Super Bowl LX corre por cuenta de la NFL y de Apple Music, quienes a menudo destinan poco más de los 10 millones de dólares para la producción, según Forbes.

En ese sentido, aunque la actuación de Bad Bunny será gratis, el intérprete de ‘Debí tirar más fotos’ sí obtendrá beneficios en cuanto al marketing.

Los beneficios de participar en el Halftime Show

De acuerdo con Forbes, la actuación de Kendrick Lamar en el Super Bowl 2025 promedió 133.5 millones de espectadores y acumuló 157 millones de visualizaciones en YouTube.

Posteriormente, Spotify informó que su éxito ‘Not Like Us’ aumentó el 430% en reproducciones, lo que lo llevó a lanzar una gira por estadios con SZA, quien lo acompaño ese año en el Super Bowl. Según reportes de Pollstar, el intérprete recaudó casi 360 millones de dólares en ventas de entradas en 2025.

Relacionados:
Bad BunnySuper Bowl 2026Famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tráiler: Mochaorejas
El hilo rojo
Tormento
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX