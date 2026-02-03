Bad Bunny ¿Y Bad Bunny?: preparan show alternativo para el medio tiempo del Super Bowl Turning Point USA dio a conocer que realizará un concierto alternativo al de Bad Bunny “completamente estadounidense”. El show estará encabezado por cantantes de country.



Bad Bunny será la estrella del show de medio tiempo del Super Bowl 2026 el próximo domingo 8 de febrero, donde los New England Patriots y los Seattle Seahawks se disputarán la victoria.

A tan solo días de este importante acontecimiento, donde el puertorriqueño se convertirá en el primer artista latino urbano en encabezar el espectáculo más visto, Turning Point USA, organización asociada al activista de derecha asesinado Charlie Kirk, dio a conocer que ofrecerá un show alternativo al de Bad Bunny a la misma hora.

De acuerdo con el cartel, el “show completamente estadounidense” estará encabezado por cantantes de country entre los que destacan artistas como Kid Rock, Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett.

Bad Bunny en el Super Bowl LX

Desde que se anunció que sería Bad Bunny quien encabezaría el show de medio tiempo del Super Bowl LX en el Levi's Stadium, se desató una tormenta política y cultural que trasciende los límites del campo de juego. Mientras los fanáticos del artista puertorriqueño celebran este hito histórico para la música en español, otro sector rechaza su participación.

Las críticas hacia el ‘Conejo Malo’ han ido en aumento tras su discurso en los premios GRAMMY, donde se lanzó contra las acciones de ICE.

"Antes de decir gracias a Dios, voy a decir ICE out (…) No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres", continuó. "Somos humanos y somos estadounidenses", dijo el domingo 1 de febrero.