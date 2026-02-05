Bad Bunny ¿Cómo eligió Bad Bunny su nombre artístico?: la historia detrás de ‘El Conejo Malo’ Bad Bunny está a punto de hacer historia en el Halftime Show del Super Bowl 2026 al convertirse en el primer artista latino urbano en encabezar el espectáculo más visto a nivel internacional. Esta es la historia detrás del nombre de ‘El Conejo Malo’.



Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, está a punto de hacer historia al convertirse en el primer artista latino urbano en encabezar el Halftime Show del Super Bowl.

Lo que pocos saben es que su nombre artístico no fue una elección al azar sino un recuerdo de la infancia que, sin querer, marcó su vida para siempre.

Durante una entrevista para ‘Urban Car Pool Show’, el intérprete de ‘Debí tirar más fotos’ se sinceró sobre su nombre artístico, según contó, todo se remontaba a cuando solamente era un niño.

“Es una historia larga, pero es por una foto mía de cuando yo era pequeño. Me surgió la idea cuando quise empezar en esto de la música, como que utilicé un concepto que nadie va a usar en la historia del género y es algo distinto. Es un personaje o una marca. El conejo malo o malvado, como la gente quiera decirle”, declaró en octubre de 2016.

Dos años después, con motivo del lanzamiento de su primer álbum como solista, Bad Bunny compartió una fotografía en la que se le veía disfrazado de conejo. Ahí reveló que esa imagen era el origen de su historia.

“Mi primer álbum, siempre soñé con uno, y por mil razones que solo Dios sabe, ahora fue el momento, pero creo que en uno mejor no pudo ser. Les digo que lo hice con tanto amor y tanta pasión, que la ansiedad porque saliera era nivel 100. Yo solo espero que les guste, que lo disfruten y lo tengan con ustedes ‘X 100pre’”, escribió el 25 de diciembre de 2018 en Instagram.

“Este soy yo, quizá mucha gente esperaba otra cosa y no importa, lo entiendo, pero era muy necesario hacer algo diferente y de lo que yo me pudiera complacer como artista. Yo estoy muy contento con lo que hice, satisfecho y orgulloso del trabajo que se hizo y sé que de este álbum saldrán muchas cosas buenas”, agregó.

Mientras que al final de su posteo, el puertorriqueño precisó: “Esta es la foto de la que siempre he hablado, por la que me puse Bad Bunny”.

El día que Benito se convirtió en 'El Conejo Malo'. Imagen Bad Bunny / Instagram