Actriz de 'Vecinos' revela nuevas fotos de su hijo Silvio tras ocultar embarazo

A casi un mes de que reveló que "desde hace un tiempo" se había convertido en mamá, Danny Perea, actriz de Vecinos, presume en nuevas imágenes a su hijo Silvio.

Paulina Flores's profile picture
Por:Paulina Flores
Video Actriz de Vecinos ocultó su embarazo hasta que se convirtió en madre: así llevó el misterio

La actriz Danny Perea celebró su cumpleaños en compañía de su hijo Silvio Matías, a quien presentó en nuevas fotografías casi un mes después de revelar su insospechada maternidad.

A través de Instagram, la intérprete que da vida a ‘Alejandra López Pérez’ en la serie Vecinos, compartió una serie de imágenes para mostrar cuál fue su mejor regalo de cumpleaños.

“El mejor abrazo de cumpleaños”, escribió junto a la publicación, en la que sostiene a su bebé en brazos, protegiendo su rostro.

Danny Perea presume a su hijo.
Danny Perea presume a su hijo.
Imagen Danny Perea/Instagram

Su hermano, el también actor Alex Perea, se unió a las felicitaciones: “Feliz cumpleaños. Que la vida te regale muchas sonrisas tan hermosas como tú. Te amo”, anotó.

La actriz respondió a la dedicatoria con cariño: “Gracias Alex hermoso, te amo con toda mi alma desde que naciste. Gracias vida porque eres mi hermano”.

Danny Perea revela que se convirtió en mamá

El pasado 6 de marzo, la actriz de 37 años sorprendió al revelar que “desde hace un tiempo” había debutado como mamá.

Aunque decidió proteger la identidad del menor, Danny Perea presentó a su bebé como Silvio Matías, a quien dedicó un emotivo mensaje.

“Matías, precioso ser de enormes ojos, en donde vive tanta belleza que me hace descreer de mi fortuna, fortuna de perderme en ellos, de vivir con ellos, de aliviar su llanto, de provocar su risa, de acurrucarme en su bostezo, de arrullar su sueño. Fortuna de que sus ojos me miran un dame, me miran un juega, me miran un cárgame, me miran un báñame, me miran un abrázame, me miran un arrúllame, me miran un acompáñame, me miran un alíviame, me miran mía, me miran madre. Gracias, hijo por mirarme como nadie más lo hará jamás. Te amo, te amaré ‘y después te amaré’”, escribió.

Compañeros de la serie Vecinos, como Gina Holguin, Roxana Castellanos, Macaria y el productor Elías Solorio, felicitaron a la actriz por esta nueva etapa.

A pesar de la noticia, Perea no explicó las razones por las que no compartió detalles sobre su embarazo o nacimiento de su hijo.

