Actriz de ‘Vecinos’ se convierte en mamá: así presentó a su hijo

Video Actriz de Vecinos ocultó su embarazo hasta que se convirtió en madre: así llevó el misterio

La tarde de este 6 de marzo, Daniela Perea reveló que se convirtió en mamá desde hace “algún tiempo” y a través de Instagram, la actriz de ‘Vecinos’ presentó a su hijo por medio de varias fotografías.

La actriz no dio mayores detalles sobre su maternidad ni mucho menos destapó cuándo nació su bebé, sin embargo, aseguró que estaba feliz de poder presentar al pequeño públicamente.

“Hoy por fin puedo compartirles que desde hace un tiempo ya, me he convertido en Mamá. Les comparto estos instantes donde estoy con mi hijo Silvio Matías”, escribió este miércoles la hermana del actor Álex Perea.

Así presentó Danny Perea a su hijo. Imagen Daniela Perea / Instagram

La actriz cuidará la identidad de su hijo

Aunque Danny Perea presentó públicamente a su retoño, en cada una de las fotografías que compartió en Instagram dejó claro que cuidará de la identidad de su hijo, pues ocultó su rostro.

Asimismo compartió una reflexión sobre la maternidad y lo mucho que significa la llegada al mundo de Silvio Matías, quien lleva su primer nombre en su honor.

“Matías, precioso ser de enormes ojos, en donde vive tanta belleza que me hace descreer de mi fortuna, fortuna de perderme en ellos, de vivir con ellos, de aliviar su llanto, de provocar su risa, de acurrucarme en su bostezo, de arrullar su sueño”, expresó.

“Fortuna de que sus ojos me miran un dame, me miran un juega, me miran un cárgame, me miran un báñame, me miran un abrázame, me miran un arrúllame, me miran un acompáñame, me miran un alíviame, me miran mía, me miran madre. Gracias hijo por mirarme como nadie más lo hará jamás. Te amo, te amare ‘y después te amare’”, subrayó.

Actores de ‘Vecinos’ felicitan a Danny Perea por su maternidad

Luego de que Daniela Perea hiciera pública su maternidad, sus compañeros de ‘Vecinos’ le dedicaron en redes sociales amorosos mensajes. Al responder los buenos deseos, la actriz dejó al descubierto que vivió su embarazo durante las grabaciones de la serie de comedia.

“Todo el amor del mundo para Silvio y para ti, disfruta esta nueva etapa, te quiero, Dany”, escribió Macaria. “Que hermoso”, anotó Said Casab, mientras que el productor de ‘Vecinos’, Elias Solorio le dedicó varios emojis en forma de corazón.

“Gracias por estar en este gran momento de mi vida”, le respondió finalmente Daniela Perea al productor de televisión.

¿Quién es Daniela Perea?

Silvia Daniela Gutiérrez Perea, mejor conocida como Dany Perea, nació el 1 de enero de 1985 en la Ciudad de México. Su hermano es el actor Álex Perea.