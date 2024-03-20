Usuaria de X pide millonada para ceder su cuenta a Danna Paola: ella la exhibe y desata polémica

Video Danna Paola le cambia la letra a su canción 'Sodio' para defender a una fan durante un concierto

El estreno de su próxima producción musical, 'Child Star', marcará un antes y un después en la carrera de Danna Paola, quien hace una semana anunció que cambiaría su nombre artístico.

De acuerdo con medios como el diario El Universal, la decisión de la cantante de identificarse ahora solo como Danna sería con la intención de dejar atrás su faceta como estrella infantil.

Danna Paola en polémica por cambiar su nombre

El cambio se vio reflejado casi de inmediato en las redes sociales oficiales de la cantante como Facebook, Instagram y TikTok, no así en X, antes Twitter, donde se desató tremenda polémica.

Resulta que en la plataforma ya existe una usaría con ese nombre, quien, de acuerdo con Danna Paola le exigía una millonada para cedérselo.

La protagonista de telenovelas como 'María Belén' habría expuesto a través de su canal de difusión en WhatsApp que la usuaria de X @danna le pidió 400 mil dólares, más de 6 millones de pesos, para darle el nombre.

"Se ha venido peleando mi nombre en lo que viene siendo Twitter (...) entonces la señora tiene su cuenta de Twitter como @danna y no la he podido pelear porque la señora hoy ya vio que me llamo Danna y quiere 400 mil dólares. Yo digo que hagamos un complot o que nos lo regale. O sea, es mi nombre, el Twitter de la señora qué", pidió presuntamente.

La reacción de la cantante no fue bien recibida por los usuarios de redes sociales, quienes la acusaron de promover el acoso cibernético.

Usuaria de X responde a Danna Paola

La usuaria respondió con un mensaje en X y señaló que sus términos ya estaban sobre la mesa, y que si el "drama" continuaba no consideraría ninguna oferta más adelante.

"@tmbc_m el hecho de que su cliente @dannapaola esté hablando de mí en Telegram es poco profesional y de mala educación. Amablemente le pedí que dejara de hablar de mi negocio con los demás. Tienes mis términos. Tómelo o déjelo. Si el drama continúa, no consideraré ninguna oferta", escribió.

Este 20 de marzo, la usuaria publicó un comunicado en el que aseguró que pidió dicha suma de dinero sabiendo que no se lo darían y con la intención de que dejaran de insistirle para que cediera su nombre, pero ahora tiene que batallar con los constantes mensajes "desagradables" que recibe sobre el tema.