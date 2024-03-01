Danna Paola

Danna Paola revela que está muy enferma: "Me duele vivir"

La actriz confesó que no está pasando un buen momento, pues contrajo dos enfermedades respiratorias que la dejaron "tumbada en cama".

Univision picture
Por:Univision
Video Reporteros juzgan el físico de Danna Paola en su cara y ella así se defendió

Danna Paola vive un difícil momento por su delicado estado de salud. La cantante de 28 años apareció con una máscara de oxígeno debido a que padece una combinación de influenza y bronquitis.

La protagonista de Atrévete a Soñar, que puedes ver aquí en ViX, compartió algunas fotografías en Instagram donde se puede ver cómo enfrenta las enfermedades que la aquejan. “Me duele vivir, respirar, caminar” y se siente como “una orquesta entre tanta tos y llantos”, escribió en la descripción de su publicación del 29 de febrero.

PUBLICIDAD

Más sobre Danna Paola

Critican a Danna por usar una Virgen de Guadalupe en su ropa interior: "Es una falta de respeto"
1 mins

Critican a Danna por usar una Virgen de Guadalupe en su ropa interior: "Es una falta de respeto"

Univision Famosos
Danna confiesa que consideró quitarse la vida: “Empecé a tener pensamientos muy oscuros”
2 mins

Danna confiesa que consideró quitarse la vida: “Empecé a tener pensamientos muy oscuros”

Univision Famosos
Danna Paola calló a quienes creían que no estaba a la altura de protagonizar 'Wicked'
3:01

Danna Paola calló a quienes creían que no estaba a la altura de protagonizar 'Wicked'

Univision Famosos
Famoso reggaetonero prefiere a Danna sobre Belinda por esta razón
3 mins

Famoso reggaetonero prefiere a Danna sobre Belinda por esta razón

Univision Famosos
No solo le regaló las orillas de su pizza: Shakira dio costoso obsequio a Belinda en su fiesta
2 mins

No solo le regaló las orillas de su pizza: Shakira dio costoso obsequio a Belinda en su fiesta

Univision Famosos
Shakira exhibe a una hambrienta Belinda en plena fiesta y frente a Danna Paola y otras famosas
0:55

Shakira exhibe a una hambrienta Belinda en plena fiesta y frente a Danna Paola y otras famosas

Univision Famosos
Danna confirma romance con famoso futbolista: lo presumió como amigo y sí salía con él
2 mins

Danna confirma romance con famoso futbolista: lo presumió como amigo y sí salía con él

Univision Famosos
¿Shakira es grabada debajo de su vestido por un hombre mientras bailaba? Video causa polémica
1:00

¿Shakira es grabada debajo de su vestido por un hombre mientras bailaba? Video causa polémica

Univision Famosos
Así lucen ahora los niños actores de telenovela: tal vez no los recuerdas
4 mins

Así lucen ahora los niños actores de telenovela: tal vez no los recuerdas

Univision Famosos
Belinda demostró que ama México: las veces que ha defendido al país
3:02

Belinda demostró que ama México: las veces que ha defendido al país

Univision Famosos

Danna Paola reflexiona sobre la importancia de la salud

La actriz confesó que ha pasado "días muy heavys" que la han hecho revalorar su salud y darse cuenta de que el trabajo puede sobrepasarla.

Junto a las fotografías donde se puede ver las medicinas que está tomando y su máscara de oxígeno, Danna Paola habló del mal momento que enfrenta.

"Un giro en la trama me dejó tumbada en cama… el universo me dijo para ya! Y me paró con freno de mano… influenza + bronquitis. Han sido días muy heavys… me duele vivir , respirar, caminar, soy una orquesta entre tanta tos y llantos… entre medicinas y mucha comidita en casa, películas, amor, escritos y música que sana".

Danna Paola padece influenza y bronquitis.
Danna Paola padece influenza y bronquitis.
Imagen Danna Paola/Instagram

La intérprete de 'Agüita' reconoció que llega a "olvidarse de ella" por el trabajo. "Todo esto me está sirviendo mucho para reanalizar y revalorar lo importante que es la salud… sin ella no hay nada… no somos NADA, y a veces el trabajo me sobrepasa y me olvido de mí… eso no está bien… toca parar, toca cuidar al templo, pa brillar bonito", finalizó su mensaje.

Danna Paola admitió que está pasando "días heavys" por sus enfermedades.
Danna Paola admitió que está pasando "días heavys" por sus enfermedades.
Imagen Danna Paola/Instagram

Celebridades como Galilea Montijo, Yolanda Ventura y Consuelo Duval mandaron buenos deseos a la actriz en medio del complicado momento de salud que atraviesa. "Recupérate pronto bella", "Mejórate bonita", "Vas a estar bien muñeca mía", le escribieron respectivamente.

Relacionados:
Danna PaolaFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD