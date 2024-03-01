Danna Paola revela que está muy enferma: "Me duele vivir"

Video Reporteros juzgan el físico de Danna Paola en su cara y ella así se defendió

Danna Paola vive un difícil momento por su delicado estado de salud. La cantante de 28 años apareció con una máscara de oxígeno debido a que padece una combinación de influenza y bronquitis.

La protagonista de Atrévete a Soñar, que puedes ver aquí en ViX, compartió algunas fotografías en Instagram donde se puede ver cómo enfrenta las enfermedades que la aquejan. “Me duele vivir, respirar, caminar” y se siente como “una orquesta entre tanta tos y llantos”, escribió en la descripción de su publicación del 29 de febrero.

PUBLICIDAD

Danna Paola reflexiona sobre la importancia de la salud

La actriz confesó que ha pasado "días muy heavys" que la han hecho revalorar su salud y darse cuenta de que el trabajo puede sobrepasarla.

Junto a las fotografías donde se puede ver las medicinas que está tomando y su máscara de oxígeno, Danna Paola habló del mal momento que enfrenta.

"Un giro en la trama me dejó tumbada en cama… el universo me dijo para ya! Y me paró con freno de mano… influenza + bronquitis. Han sido días muy heavys… me duele vivir , respirar, caminar, soy una orquesta entre tanta tos y llantos… entre medicinas y mucha comidita en casa, películas, amor, escritos y música que sana".

Danna Paola padece influenza y bronquitis. Imagen Danna Paola/Instagram

La intérprete de 'Agüita' reconoció que llega a "olvidarse de ella" por el trabajo. "Todo esto me está sirviendo mucho para reanalizar y revalorar lo importante que es la salud… sin ella no hay nada… no somos NADA, y a veces el trabajo me sobrepasa y me olvido de mí… eso no está bien… toca parar, toca cuidar al templo, pa brillar bonito", finalizó su mensaje.

Danna Paola admitió que está pasando "días heavys" por sus enfermedades. Imagen Danna Paola/Instagram