Danna Paola responde a polémica y se disculpa con usuaria de X que no quiso cederle su cuenta

Video El polémico audio de Danna Paola donde pide "complot" contra mujer por no "regalarle" cuenta en X

Danna Paola respondió a la usuaria Danna después de que esta la señalara como “poco profesional”.

La controversia surgió cuando la cantante pidió ayuda a sus fans para obtener el nombre de usuario “Danna” en X. Sin embargo, la situación se descontroló y los seguidores de la cantante comenzaron a "acosar" a la usuaria de X.

Danna Paola se disculpa con usuaria de X

En un mensaje público, Danna Paola lamentó los ataques que la usuaria Danna había recibido de sus fans y aseguró que "nunca ha incitado al odio". Además, hizo referencia a los 400 mil dólares que la usuaria le pidió para cederle la cuenta.

"Danna lamento mucho lo que está pasando con esta situación y los ataques que han recibido de mis fans. Nunca imaginé que esto saldría de control. Acabo de compartir con mis fans que la cantidad que pedías por un nombre de usuario me parecía ridícula, pero no te preocupes. ¡No lo necesito, todo bien! Creo que no es la forma de llegar a un acuerdo. ¡Saludos y que tengas un buen día!”, escribió.

@danna i am very sorry for what is happening with this situation, and the attacks you have received from my fans, I have never incited hatred, and I will never be in favor of hate, i never imagined that this would get out of control. the last thing I want is to cause you… — Danna (@dannajustdanna) March 20, 2024



La usuaria Danna, por su parte, explicó que rechazó amablemente la oferta inicial de 400 dólares por su cuenta. Ante la insistencia del equipo de Danna Paola, decidió pedir 400,000 dólares, sabiendo que no serían aceptados.

Aclaró que nunca tuvo la intención de vender o ceder su usuario y se quejó del constante acoso que recibió por parte de los fans de la cantante .

¿Qué dijo Danna Paola y por qué surgió la polémica?

Hace unos días, Danna Paola generó controversia al anunciar que cambiaría su nombre artístico a simplemente “Danna”.

Esta decisión marcaba una nueva etapa en su carrera profesional, dejando atrás la imagen de estrella infantil con la que se dio a conocer, según reportó El Universal.

El cambio se reflejó rápidamente en sus diversas cuentas de redes sociales, excepto en Twitter (ahora conocido como X), donde ya aparece bajo el nombre de @dannajustdanna.

Los audios que la cantante, de 28 años, compartió en su canal de difusión en WhatsApp, donde instaba a sus seguidores a armar un “complot” contra la usuaria de X, se volvieron virales y generaron una división de opiniones en las redes sociales.