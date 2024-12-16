Daddy Yankee da millonario golpe legal a su esposa y la acusa de "abuso"

Video Esposa de Daddy Yankee se defiende contra demanda millonaria del cantante y le lanza dura advertencia

Daddy Yankee ha interpuesto, por medio de su equipo legal, una petición para que las autoridades de Puerto Rico intercedan tras el supuesto proceder en su contra de Mireddys González, de quien se está divorciando.

Este 14 de diciembre, el abogado del cantante, Carlos Díaz Olivo, confirmó que demandaron a González y a su hermana, Ayeicha, por supuestamente haber hecho transferencias no autorizadas desde cuentas corporativas que ascienden a 100 millones de dólares.

Daddy Yankee acusa de “abuso” a Mireddys González

Este 16 de diciembre, los representantes de Daddy Yankee presentaron una “Urgente solicitud señalamiento de vista y oposición a traslado” en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

De acuerdo con los documentos difundidos por Molusco News en su cuenta de Instagram, Mireddys González “ha excluido y negado” al reguetonero “el acceso a la información relacionada a la operación, administración y cuentas” de sus empresas El Cartel Records y Los Cangrís.

Debido a la aparente situación, aunada al retiro de dinero que el artista afirma desconocía, piden a la corte cite a la ‘influencer’ y a Ayeicha para que comparezcan lo antes posible.

Además, “suplican” se les ordene “abstenerse” de “tomar decisiones y efectuar desembolsos, girar o disponer de cualquier manera de los derechos, patrimonio, activos o recursos” de las compañías “de manera unilateral” y sin contar con la participación del compositor.

Daddy Yankee logró "detener" la millonaria transferencia

En la argumentación, se señala que, aunque Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre real del productor, logró “detener” la transacción por la que la madre de sus hijos se haría de la mencionada suma, aún correría peligro.

“Lo actuado por las demandadas ilustra el riesgo inminente de daños irreparables mayores a los que en días inmediatos se expone al demandante, y a la entidad”, se lee.

“No es justo, moral ni legalmente, que este patrón de abuso quede al descubierto y no cuente con algún detente jurídico efectivo e inmediato”, se añade.

A su consideración, “se toma imperioso” que, “ya habiendo todas las partes comparecido y sometido a la jurisdicción del Tribunal, se cite con carácter de urgente una vista”.

“De esta manera se garantizará que los remedios y la justicia”, señalan, “no se tornen académicos” y que Daddy, Mireddys y Mireddys “puedan tener su verdadero y legitimo día en corte”.

Daddy Yankee hizo una nueva solicitud ante la ley contra su esposa, Mireddys González. Imagen Molusco News/Instagram

Mireddys González acusó “difamaciones”

Hasta el momento, Mireddys González no ha reaccionado ante la nueva petición de Daddy Yankee, con quien sostuvo un matrimonio por casi tres décadas.

Previamente, ella respondió a las primeras acusaciones mediante un comunicado en su Instagram: “Les pido respeto para toda nuestra familia para poder concluir correctamente este proceso ante la justicia del hombre”.

“Pero, quiero aclarar que, como hija de Dios, nunca permitiré difamaciones hacia mi persona, venga de quien venga. Yo quiero regirme por la justicia y la verdad únicamente”, concluyó.