Daddy Yankee

Daddy Yankee da millonario golpe legal a su esposa y la acusa de "abuso"

A días de que el abogado del cantante confirmara que demandaron a Mireddys González por presuntamente retirar 100 millones de dólares de cuentas corporativas, su equipo legal informó un logro del reguetonero. Además, sometió una nueva moción en el caso contra la ‘influencer’ y a su hermana Ayeicha.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Esposa de Daddy Yankee se defiende contra demanda millonaria del cantante y le lanza dura advertencia

Daddy Yankee ha interpuesto, por medio de su equipo legal, una petición para que las autoridades de Puerto Rico intercedan tras el supuesto proceder en su contra de Mireddys González, de quien se está divorciando.

Este 14 de diciembre, el abogado del cantante, Carlos Díaz Olivo, confirmó que demandaron a González y a su hermana, Ayeicha, por supuestamente haber hecho transferencias no autorizadas desde cuentas corporativas que ascienden a 100 millones de dólares.

PUBLICIDAD

Daddy Yankee acusa de “abuso” a Mireddys González

Este 16 de diciembre, los representantes de Daddy Yankee presentaron una “Urgente solicitud señalamiento de vista y oposición a traslado” en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

De acuerdo con los documentos difundidos por Molusco News en su cuenta de Instagram, Mireddys González “ha excluido y negado” al reguetonero “el acceso a la información relacionada a la operación, administración y cuentas” de sus empresas El Cartel Records y Los Cangrís.

Más sobre Daddy Yankee

Hija de Daddy Yankee habla de las cirugías a las que se sometió para bajar drásticamente de peso
0:52

Hija de Daddy Yankee habla de las cirugías a las que se sometió para bajar drásticamente de peso

Univision Famosos
Hija de Daddy Yankee responde a críticas por su tratamiento contra el peso: “Me he inyectado”
0:59

Hija de Daddy Yankee responde a críticas por su tratamiento contra el peso: “Me he inyectado”

Univision Famosos
Daddy Yankee gana una más: jueza gira orden a su favor tras confesión de su ex en caso legal
1 mins

Daddy Yankee gana una más: jueza gira orden a su favor tras confesión de su ex en caso legal

Univision Famosos
Daddy Yankee regresa a la música, pero cambia de nombre ¿por culpa de su ex?
1 mins

Daddy Yankee regresa a la música, pero cambia de nombre ¿por culpa de su ex?

Univision Famosos
Ex de Daddy Yankee solicita que al cantante le impongan "desacato civil": pide multa de miles de dólares
1 mins

Ex de Daddy Yankee solicita que al cantante le impongan "desacato civil": pide multa de miles de dólares

Univision Famosos
Daddy Yankee continúa cortando lazos que lo unen a su ex: solicita disolución de empresas
1:23

Daddy Yankee continúa cortando lazos que lo unen a su ex: solicita disolución de empresas

Univision Famosos
Daddy Yankee habría dado un nuevo golpe en su batalla legal millonaria contra Mireddys González
2 mins

Daddy Yankee habría dado un nuevo golpe en su batalla legal millonaria contra Mireddys González

Univision Famosos
Ex de Daddy Yankee tiene 30 días para responder a demanda en la que él reclama millones de dólares
2 mins

Ex de Daddy Yankee tiene 30 días para responder a demanda en la que él reclama millones de dólares

Univision Famosos
Hija de Daddy Yankee enfrenta con lágrimas la caída de su cabello a los 28 años: "Entré en crisis"
1:42

Hija de Daddy Yankee enfrenta con lágrimas la caída de su cabello a los 28 años: "Entré en crisis"

Univision Famosos
Daddy Yankee habría “botado” a su hija de sus oficinas de trabajo: esto se sabe
1:20

Daddy Yankee habría “botado” a su hija de sus oficinas de trabajo: esto se sabe

Univision Famosos

Debido a la aparente situación, aunada al retiro de dinero que el artista afirma desconocía, piden a la corte cite a la ‘influencer’ y a Ayeicha para que comparezcan lo antes posible.

Además, “suplican” se les ordene “abstenerse” de “tomar decisiones y efectuar desembolsos, girar o disponer de cualquier manera de los derechos, patrimonio, activos o recursos” de las compañías “de manera unilateral” y sin contar con la participación del compositor.

Daddy Yankee logró "detener" la millonaria transferencia

En la argumentación, se señala que, aunque Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre real del productor, logró “detener” la transacción por la que la madre de sus hijos se haría de la mencionada suma, aún correría peligro.

“Lo actuado por las demandadas ilustra el riesgo inminente de daños irreparables mayores a los que en días inmediatos se expone al demandante, y a la entidad”, se lee.

“No es justo, moral ni legalmente, que este patrón de abuso quede al descubierto y no cuente con algún detente jurídico efectivo e inmediato”, se añade.

PUBLICIDAD

A su consideración, “se toma imperioso” que, “ya habiendo todas las partes comparecido y sometido a la jurisdicción del Tribunal, se cite con carácter de urgente una vista”.

“De esta manera se garantizará que los remedios y la justicia”, señalan, “no se tornen académicos” y que Daddy, Mireddys y Mireddys “puedan tener su verdadero y legitimo día en corte”.

Daddy Yankee hizo una nueva solicitud ante la ley contra su esposa, Mireddys González.
Daddy Yankee hizo una nueva solicitud ante la ley contra su esposa, Mireddys González.
Imagen Molusco News/Instagram

Mireddys González acusó “difamaciones”

Hasta el momento, Mireddys González no ha reaccionado ante la nueva petición de Daddy Yankee, con quien sostuvo un matrimonio por casi tres décadas.

Previamente, ella respondió a las primeras acusaciones mediante un comunicado en su Instagram: “Les pido respeto para toda nuestra familia para poder concluir correctamente este proceso ante la justicia del hombre”.

“Pero, quiero aclarar que, como hija de Dios, nunca permitiré difamaciones hacia mi persona, venga de quien venga. Yo quiero regirme por la justicia y la verdad únicamente”, concluyó.

Video Daddy Yankee confirma su divorcio: revelan cuánto tiempo habrían tenido separados
Relacionados:
Daddy YankeeMireddys GonzálezDemandasDivorcioPolémicas de famososFamososCelebridadesEscándalo de CelebridadesSeparaciones

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD