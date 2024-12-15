Hija de Daddy Yankee y Mireddys González sorprende con mensaje en medio del escándalo de sus padres

Video ¿Qué llevó a Daddy Yankee al divorcio de su esposa? Revelan supuesta causa

Jessaelys Ayala, la hija de Daddy Yankee y Mireddys González, emitió un mensaje este fin de semana que sorprendió a algunos en medio de la polémica que protagonizan sus famosos padres.

Este 14 de diciembre se dio a conocer que el artista en retiro presentó una demanda contra su todavía esposa ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, en Puerto Rico, debido a supuestas transferencias no autorizadas desde cuentas corporativas que ascienden a 100 millones de dólares.

Esto ocurre dos semanas después de que el autor de éxitos mundiales como 'Gasolina' confirmara su separación de González tras casi tres décadas de matrimonio y dos hijos en común: Jeremy y Jessaelys quien retomó su actividad en Instagram en medio de la controversia.

¿Qué dijo la hija de Daddy Yankee y Mireddys González?

La joven de 28 años, quien suele publicar en Instagram contenidos sobre maquillaje y belleza, compartió un revelador mensaje en sus historias de Instagram casi al mismo tiempo en que se conocía la demanda de su padre contra su mamá.

"Quiero brincar aquí", escribió la también emprendedora mostrando la imagen de una vista desde lo alto en la que se observan una serie de nubes.

Este es el mensaje que la hija de Daddy Yankee y Mireddys González compartió en Instagram casi al mismo tiempo en que su famoso padre çonfirmó una millonaria demanda en contra de su aún esposa. Imagen Jesaaelys Ayala /Instagram



Algunos creen que se trataría de un mensaje que supuestamente reflejaría su aparente estado de ánimo ante el escándalo que ahora tiene en el centro a sus padres.

Luego, a horas de la noche de este sábado 14 de diciembre, ella compartió otro mensaje en el que dejó ver que aparentemente estaba disfrutando de la película 'Wicked' protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande y que se estrenó recientemente.

"Por vez mil en el cine", compartió Jesaaelys junto con el emoticono de la carita que ríe hasta las lágrimas.

Jesaaelys pareció disfrutar este fin de semana de la película 'Wicked' en medio del escándalo que protagonizan sus padres. Imagen Jesaaelys Ayala/Instagram



La joven no se pronunció de manera explícita ni inmediata sobre el conflicto legal que ahora tiene enfrentados a sus padres.

¿Cuántos hijos tiene Daddy Yankee?

Antes de su matrimonio con Mireddys González, Daddy Yankee tuvo a su hija mayor, Yamilet Ayala.

La chica, de 29 años, es fruto de una relación que el cantante tuvo con otra mujer antes de su actual y aún esposa.

Yamilette se mantiene lejos del ojo público y poco se sabe sobre su vida.

Con Mireddys González tuvo a Jesaaelys y Jeremy, quien tiene 26 años. De los tres retoños del artista, él fue el único que siguió los pasos de Daddy Yankee.

De acuerdo con reportes, se desempeña como productor y "ha participado en sencillos como 'Mi lova', de Bad Gyal y Mike Towers, y 'En guerra', de Paopao con Dei V", según reseñó Us Weekly en Español.