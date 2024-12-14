Daddy Yankee interpone dos demandas millonarias en contra de su esposa: los detalles
En las demandas se solicita recuperar el control total de El Cartel Records y Los Cangris, Inc., empresas que Mireddys y su hermana Ayeicha González manejaban. Según consta en los documentos legales, Daddy Yankee alega "irregularidades" y transacciones no autorizadas que suman 100 millones de dólares.
Daddy Yankee interpuso dos demandas en contra de Mireddys González, por supuestamente haber hecho transferencias no autorizadas desde cuentas corporativas que ascienden a los 100 millones de dólares. Ayeicha González, la hermana de su esposa, también estaría implicada.
¿Por qué Daddy Yankee demandó a su esposa?
De acuerdo con los documentos legales a los que el programa 'La Comay' tuvo acceso, el reggaetonero acusa a Mireddys y Ayeicha González "de mala administración y apropiación indebida en El Cartel Records. Reclama el control total de la empresa, acceso a documentos retenidos y la exclusión de las demandadas, tras descubrir irregularidades y una transferencia no autorizada de 80 millones de dólares, afectando su carrera e imagen".
En la segunda demanda, el intérprete de 'Gasolina' alega la " mala administración y acciones negligentes en la corporación Los Cangris, Inc. Daddy Yankee acusa a las demandadas de manejar de forma inadecuada las finanzas de la empresa, realizar transacciones de hasta 20 millones de dólares sin autorización, y negarle acceso a información corporativa clave".
En ambas querellas el artista retirado "solicita el control total de la corporación y medidas para prevenir daños irreparables a su imagen y carrera artística", se explica.
Habrían vendido catálogo musical de Daddy Yankee
Según MoluscoTV, en la demanda consta que la transacción "supuestamente se realizó disfrazada como un alegado pago de dividendos, a nombre de ella y el demandante".
De acuerdo con el reporte, " Mireddys tenía unos poderes sobre las empresas a las que Daddy Yankee había asignado la marca de su nombre y derechos intelectuales, para facilitar gestiones legales y contractuales. La hermana de Mireddys, Ayeicha, era parte de la corporación".
También se alega que la esposa del 'Big Boss' "contrató a un tercero para que representara al Cartel, en la venta del catálogo musical del demandante. La transacción se formalizó vendiéndose estos derechos a un precio, que resultó ser irrazonable, desproporcional y muy por debajo del valor real".
"A pesar del demandante haber firmado el acuerdo, bajo el asesoramiento de ese tercero y de las demandadas, al demandante no se le proveyó copia de todos los documentos del contrato, y al día de hoy desconoce el alcance real de la transacción, ni tiene conocimiento detallado de lo que se vendió o no se vendió, ni las limitaciones que puede tener sobre el uso de sus creaciones musicales", se explica en la querella.