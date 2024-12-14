Daddy Yankee interpone dos demandas millonarias en contra de su esposa: los detalles

Daddy Yankee interpuso dos demandas en contra de Mireddys González, por supuestamente haber hecho transferencias no autorizadas desde cuentas corporativas que ascienden a los 100 millones de dólares. Ayeicha González, la hermana de su esposa, también estaría implicada.

¿Por qué Daddy Yankee demandó a su esposa?

De acuerdo con los documentos legales a los que el programa 'La Comay' tuvo acceso, el reggaetonero acusa a Mireddys y Ayeicha González "de mala administración y apropiación indebida en El Cartel Records. Reclama el control total de la empresa, acceso a documentos retenidos y la exclusión de las demandadas, tras descubrir irregularidades y una transferencia no autorizada de 80 millones de dólares, afectando su carrera e imagen".

En la segunda demanda, el intérprete de 'Gasolina' alega la " mala administración y acciones negligentes en la corporación Los Cangris, Inc. Daddy Yankee acusa a las demandadas de manejar de forma inadecuada las finanzas de la empresa, realizar transacciones de hasta 20 millones de dólares sin autorización, y negarle acceso a información corporativa clave".

En ambas querellas el artista retirado "solicita el control total de la corporación y medidas para prevenir daños irreparables a su imagen y carrera artística", se explica.

Las demandas interpuestas de Daddy Yankee en contra de su esposa Mireddys González. Imagen La Comay/Instagram

Habrían vendido catálogo musical de Daddy Yankee

Según MoluscoTV, en la demanda consta que la transacción "supuestamente se realizó disfrazada como un alegado pago de dividendos, a nombre de ella y el demandante".

De acuerdo con el reporte, " Mireddys tenía unos poderes sobre las empresas a las que Daddy Yankee había asignado la marca de su nombre y derechos intelectuales, para facilitar gestiones legales y contractuales. La hermana de Mireddys, Ayeicha, era parte de la corporación".

También se alega que la esposa del 'Big Boss' "contrató a un tercero para que representara al Cartel, en la venta del catálogo musical del demandante. La transacción se formalizó vendiéndose estos derechos a un precio, que resultó ser irrazonable, desproporcional y muy por debajo del valor real".

