Daddy Yankee demanda a su esposa por supuesto retiro de 100 millones de dólares: ella reacciona

Video ¿Qué llevó a Daddy Yankee al divorcio de su esposa? Revelan supuesta causa

El cantante Daddy Yankee presentó una demanda contra su todavía esposa Mireddys González ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan debido a supuestas transferencias no autorizadas desde cuentas corporativas que ascienden a 100 millones de dólares.

La defensa de Raymond Ayala Rodríguez, nombre real del reggaetonero, el abogado Carlos Díaz Olivo, confirmó que radicaron varias demandas de interdictos contra González y su hermana Ayeicha.

PUBLICIDAD

Esto ocurre dos semanas después de que el autor de éxitos mundiales como 'Gasolina' confirmara su separación tras casi tres décadas de matrimonio y dos hijos en común.

El letrado explicó que la esposa y cuñada del cantante realizaron transferencias por la suma total de 100 millones de dólares desde las cuentas bancarias corporativas de El Cartel Records y Los Cangris a ser depositadas en cuentas personales de cada parte, sin conocimiento, ni autorización de Daddy Yankee.

"Añado que también por aproximadamente año y medio, en buena fe, el Sr. Ayala llevaba solicitando a las señoras González acceso a sus compañías y estatus financiero de estas. Sin embargo, su solicitud fue desatendida", indicó.

Agregó que "la poca información provista ha sido limitada, impidiendo que el Sr. Ayala tenga conocimiento y transparencia sobre las gestiones corporativas, sus finanzas, y los compromisos que en su nombre y con sus marcas hayan sido realizados".

"En vista de sus actuaciones previas, el manejo administrativo y económico poco prudente de las entidades y, en específico, los retiros de altas sumas de dinero no autorizadas, que inciden sobre la estabilidad de las entidades y los derechos del Sr. Ayala, se ha tenido que acudir a la vía judicial en busca de protección", aseveró.

Díaz Olivo calificó de "lamentable" toda esta situación que les ha llevado a recurrir a los tribunales a "vindicar los derechos del Sr. Ayala frente a las personas en las que depositó su confianza".

Daddy Yankee demanda a su esposa Mireddys González. Imagen Daddy Yankee

Mireddys González reacciona a acusaciones de Daddy Yankee

La mañana de este 14 de diciembre Mireddys González compartió un comunicado de prensa en sus redes sociales para señalar que es centro de “difamaciones” que “no permitirá”. Además, confirmó que se encuentran en proceso de divorcio.

PUBLICIDAD

"Hoy con toda la paz que papá Dios me da, comprendo que una verdadera transformación, no es aparentar, sino vivir un nuevo estilo de vida, en armonía, es lo que en verdad demuestra a que Dios le servimos. Esto es lo único que importa, no los intentos, sino los hechos".

"Les pido respeto para toda nuestra familia para poder concluir correctamente este proceso ante la justicia del hombre, pero quiero aclarar que como hija de Dios, nunca permitiré difamaciones hacia mi persona, venga de quien venga. Yo quiero regirme por la injusticia y la verdad únicamente".

Daddy Yankee y Mireddys González se conocieron cuando eran adolescentes en su natal Puerto Rico. Se casaron en 1994 y procrearon tres hijos: Yamilette, Jeremy y Jesaaelys.

Mireddys ha jugado un papel crucial en la carrera de Daddy Yankee, siendo su manager y CEO de su sello discográfico, El Cartel Records.