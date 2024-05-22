Sean ‘Diddy’ Combs acusado de agredir sexualmente a modelo tras conocerse la golpiza que dio a su ex

Video El video de la agresión de Sean ‘Diddy’ Combs a su ex Cassie Ventura

Sean ‘Diddy’ Combs está nuevamente en el centro de una polémica luego de que saliera a la luz el video que muestra la brutal golpiza que le propinó a su exnovia, Cassandra Ventura, en 2016.

Ahora, el rapero ha sido demandado por la modelo Crystal McKinney, quien lo acusa de presuntamente haberla drogado y agredido sexualmente.

Las imputaciones contra Sean ‘Diddy’ Combs

Según Entertainment Tonight, en los documentos judiciales, a los que tuvieron acceso, se expone que Crystal McKinney afirmó que conoció a Sean ‘Diddy’ Combs en 2003, cuando tenía 20 años.

Fue, puntualizó, un diseñador, al que no nombró, el que se lo presentó durante un evento de la Semana de la Moda Masculina celebrado en el restaurante Cipriani, en Nueva York.

Tras llegar al lugar supuestamente ella se sentó frente al magnate de la música, que empezó a insinuársele con comentarios coquetos y asegurándole que “iba a triunfar algún día” como modelo.

McKinney asevera que, a lo largo de la noche, el cortejo de ‘Diddy’ rayaba “en las miradas lascivas, mientras se inclinaba en la mesa hacia ella”, la “emborrachaba con alcohol” y él rellenaba “repetidamente su copa de vino”.

Después de cenar, Crystal alega que el intérprete de ‘I’ll be missing you’ la invitó a su estudio, a donde accedió a ir con la seguridad de que no estarían solos.

Ahí, ella detalla que “encontró a Combs y a varios otros hombres sentados juntos” y que se estaban “pasando una botella de Hannessy y porros”.

McKinney explicó que presuntamente recibió un golpe al succionar del churro que “se sintió muy poderoso”, lo que más tarde “comprendió” habría sido porque el rapero “mezcló el porro con un narcótico u otra sustancia intoxicante”.

Igualmente indica que Sean “la presionó para que bebiera más alcohol y marihuana diciéndole que estaba actuando demasiado tensa”.

Crystal McKinney afirma que Sean ‘Diddy’ la agredió sexualmente

En sus declaraciones para la denuncia, Crystal McKinney puntualizó que, para esas alturas, se “sentía como si estuviera flotando” y que, al ver que estaba muy borracha, ‘Diddy’ le “exigió que lo siguiera”.

Ella menciona que él la llevó al baño, donde la “forzó y comenzó a besarla sin su consentimiento”. Luego, “empujó su cabeza hacia su entrepierna antes de ordenarle: ‘Chúpala’”.

Crystal manifiesta que se negó a la petición, pero Sean nuevamente “empujó su cabeza hacia su pen… y la obligó a practicarle sexo oral”.

Añade que, finalmente, el productor discográfico la regresó al estudio, pero que ella “se sintió cada vez más mareada” antes de perder el conocimiento.

Apunta que “se despertó en estado de ‘shock’ y se encontró en un taxi de vuelta al apartamento del diseñador” y que, “cuando recuperó la consciencia, se dio cuenta que Combs la había agredido sexualmente”.

Tras el supuesto ataque, dice McKinney, ‘Diddy’ la “excluyó” de la industria y “utilizó su importante influencia para impedir (su) crecimiento profesional”.

El medio solicitó una declaración al artista, quien no respondió. A la fecha, esta es ahora la sexta demanda por agresión sexual que él enfrenta.