Claudia Martín y Carlos Said se comprometen cuatro meses después de confirmar su romance

Video Claudia Martín confiesa cómo se enamoró de famoso actor 8 años menor que ella tras su divorcio

Los actores Claudia Martín y Carlos Said, protagonistas de la exitosa telenovela Juegos de Amor y Poder, han dado un paso importante en su relación.

La pareja confirmó que se comprometieron solo cuatro meses después de confirmar su romance.

La actriz ya estuvo casada con el productor Andrés Tovar, de quien se divorció en 2021.

¿Cómo se comprometieron Claudia Martín y Carlos Said?

La noticia fue compartida por ambos este sábado 31 de mayo a través de sus redes sociales, donde expresaron su emoción por comenzar esta nueva etapa juntos.

"Lo mejor de mi vida eres tú", escribieron junto con fotos en las que ella presumió el anillo de compromiso que Said le dio arrodillado y pidiéndole que sea su esposa.

Claudia Martín y Carlos Said dieron a conocer que están comprometidos a través de esta foto en Instagram. Imagen Claudia Martín/Instagram



"Te amaré por siempre", agregó desde su cuenta de Instagram el actor que da vida a Guillermo en Juegos de Amor y Poder, que también puedes ver aquí en ViX.

Carlos Said le propuso matrimonio a Claudia Martin en Oaxaca, tierra natal de la actriz. La pareja no compartió de manera inmediata si ya tienen fecha para la boda.

Claudia Martín presumió el anillo de compromiso que Carlos Said le dio. Imagen Claudia Martín/Instagram y Carlos Said/Instagram



A finales de marzo pasado, el actor, quien es 9 años menor que ella, confesó públicamente que que ya había hablado con su pareja acerca de matrimonio y ante las cámaras reiteró que sí quería comprometerse.

La historia de amor de Claudia Martín y Carlos Said

El romance nació mientras trabajaban juntos en Juegos de Amor y Poder. Lo que comenzó como una conexión profesional pronto se transformó en una relación sentimental que ahora se encamina hacia el altar.

Desde que hicieron pública su relación en enero, Carlos Said ha expresado su deseo de formar una familia numerosa, mencionando que le gustaría tener cinco hijos.

Claudia Martín aceptó la propuesta de matrimonio a un año de la separación de Hugo Catalán, cuya ruptura anunciaron en mayo de 2024 después de dos años y medio de noviazgo.

La de Hugo Catalán fue la primera relación oficial que se le conoció a la actriz luego del escándalo por su separación de Andrés Tovar en donde se vio involucrada Maite Perroni, actual esposa del productor.