Claudia Martin

Claudia Martín presume su “baby moon” desde Nueva York: “Felices los 3”

La actriz compartió fotografías de su viaje a Nueva York junto a su esposo Carlos Said. La pareja se encuentra disfrutando de una escapada romántica previa al nacimiento de su primer bebé.

Por:
Elizabeth González.
Claudia Martín y su esposo, Carlos Said, presumieron fotografías de su “baby moon” desde Nueva York.

A través de Instagram, la pareja compartió imágenes de su escapada romántica previa al nacimiento de su bebé, de quien no han revelado si se trata de una niña o un niño.

“Baby moon en Nueva York”, escribió la actriz el 16 de septiembre. "Felices los 3", agregó en otra publicación.

Así disfrutaron su 'baby moon'.
Así disfrutaron su 'baby moon'.
Imagen Claudia Martín / Instagram


Además de dejarse ver en icónicos y concurridos lugares de la Gran Manzana, tanto Claudia Martín como Carlos Said presumieron algunas de las compras que hicieron para su bebé, así como algunos looks de maternidad para la actriz, quien prometió mostrarlos después.

“Salí feliz con todos mis outfits nuevos, lego les voy compartiendo mis looks”, aseguró.

Claudia Martín se encontraría en su último trimestre de gestación.
Claudia Martín se encontraría en su último trimestre de gestación.
Imagen Claudia Martín / Instagram


El 2 de agosto, Claudia Martín y Carlos Said anunciaron que se convertirían en papás tan solo un mes después de celebrar su boda civil en la Ciudad de México.

Aunque ese mismo mes el villano de telenovelas despertó rumores de que su bebé podría tratarse de un niño, más tarde la actriz aclaró que los médicos estaban por revelarles el género de su primogénito.

"Ya en estos días nos dicen si va a ser niño o niña y pues ya les contaremos”, dijo la intérprete a Hoy. el 13 de agosto.

