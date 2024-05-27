Claudia Martín y el actor Hugo Catalán anuncian su separación
La actriz confirmó la noticia de su ruptura con Hugo Catalán con un mensaje en Instagram. Minutos después, el actor de 'El amor no tiene receta' replicó el comunicado en su perfil.
Claudia Martín y el actor Hugo Catalán anunciaron su separación la tarde del 27 de mayo tras dos años y medio de noviazgo.
La actriz publicó un breve comunicado en sus historias de Instagram, donde detalló que “desde hace un tiempo” se encuentra separada del actor y que su ruptura se dio en “buenos términos”.
“Quiero compartirles que Hugo y yo no estamos juntos desde hace un tiempo. Quedamos en buenos términos y yo le voy a desear lo mejor en su vida hoy y siempre”, escribió la intérprete de 34 años.
Sin revelar la causa de su ruptura, así como el tiempo que llevan separados, Claudia Martín agradeció por el apoyo de sus seguidores.
“Gracias por su comprensión y apoyo en estos momentos. Bendiciones para todos”, sentenció.
Minutos después, el actor Hugo Catalán replicó el mensaje de Claudia Martín en sus historias de Instagram, sin dar más detalles sobre la separación.
Su historia de amor
Claudia Martín y Hugo Catalán anunciaron su noviazgo en enero de 2022. Los actores de 'El amor no tiene receta' (telenovela que puedes ver en ViX) dieron la noticia con una fotografía donde, por primera vez, se dejaban ver juntos.
"Contigo", escribió la actriz agregando tres corazones negros, mensaje que el actor respondió con la frase "¡Todo!".
Ya habían hablado de boda
En julio de 2023, Claudia Martín reveló en el programa Hoy que ya había hablado de boda con el también actor de 'El juego de las llaves'. Sin embargo, resaltó que también estaba a favor de la unión libre.
“Lo hemos platicado, pero en realidad no soy de tanta gente y tanto show. La verdad es que soy como más cercana, todo más íntimo y si en algún momento ocurriera, sería como con muy poquita gente y muy pocos seres queridos... estoy a favor de la unión libre… creo que también es una forma de conocerte más y encontrar una buena dinámica con tu pareja", declaró.
Mientras que en diciembre del mismo año, Hugo Catalán habló con Edén Dorantes sobre la posibilidad de formalizar su relación con la actriz: “Yo no sé… Sabes qué a mí me da muchísima ansiedad, ella ya lo sabe, no lo veo tan necesario por ahora y si sí nos casamos, nadie se va a enterar. A lo mejor ya estamos casados y (nadie se enteró), en una de esas”.
Antes de su noviazgo con Hugo Catalán, Claudia Martín estuvo casada con el productor Andrés Tovar, ahora esposo de Maite Perroni.