Claudia Martín sufre dolorosa pérdida en la recta final de su embarazo: "Fuiste mi ángel"

La felicidad de Claudia Martín porque está a pocas semanas de que nazca su bebé se vio opacada. El 24 de octubre murió un ser muy querido y especial para ella.

La esposa del actor Carlos Saíd compartió con profundo dolor que su perrita Gusi falleció a los 14 años. La actriz dio la noticia con una serie de tiernas fotografías y un desgarrador mensaje.

Claudia recordó que su mascota salió avante de un atropellamiento varios años atrás.

"Te amo por siempre mi Gusi, mi milagro. Gracias por enseñarme a amar a los animales. Fuiste mi ángel en la tierra y ahora lo eres siendo una linda estrella en el universo", escribió en Instagram la protagonista de Juegos de Amor y Poder, telenovela que puedes ver en ViX.

Claudia Martin está de luto por la muerte de su perrita Gusi. Imagen Claudia Martin/Instagram

Las muestras de cariño de varios de sus compañeros actores no se hicieron esperar, sobre todo de su esposo Carlos Saíd, quien comentó en la publicación: "Te extrañaremos Gusi. Un pedacito de cielo".

En un par de historias en la misma red social, Martín añadió: "Mi Ángel hoy se fue al cielo", informó en la primera. "La mejor perrita. Sobrevivió tantas cosas… nunca se quejó de nada, siempre alegre y divertida, no le ladraba a nadie. Siempre estarás en mi corazón mi pequeña gran maestra", externó en otra fotografía.

La muerte de Gusi aconteció en medio de la recta final de su embarazo. Claudia Martín y Carlos Saíd se convertirán en padres de Máximo en pocas semanas.