Claudia Martín sufre dolorosa pérdida en la recta final de su embarazo: "Fuiste mi ángel"
A pocas semanas de convertirse en madre, Claudia Martín sufrió un duro golpe con la muerte de un ser querido muy importante para ella. Su esposo, Carlos Saíd, la acompaña en su dolor.
La felicidad de Claudia Martín porque está a pocas semanas de que nazca su bebé se vio opacada. El 24 de octubre murió un ser muy querido y especial para ella.
La esposa del actor Carlos Saíd compartió con profundo dolor que su perrita Gusi falleció a los 14 años. La actriz dio la noticia con una serie de tiernas fotografías y un desgarrador mensaje.
Claudia recordó que su mascota salió avante de un atropellamiento varios años atrás.
"Te amo por siempre mi Gusi, mi milagro. Gracias por enseñarme a amar a los animales. Fuiste mi ángel en la tierra y ahora lo eres siendo una linda estrella en el universo", escribió en Instagram la protagonista de Juegos de Amor y Poder, telenovela que puedes ver en ViX.
Las muestras de cariño de varios de sus compañeros actores no se hicieron esperar, sobre todo de su esposo Carlos Saíd, quien comentó en la publicación: "Te extrañaremos Gusi. Un pedacito de cielo".
En un par de historias en la misma red social, Martín añadió: "Mi Ángel hoy se fue al cielo", informó en la primera. "La mejor perrita. Sobrevivió tantas cosas… nunca se quejó de nada, siempre alegre y divertida, no le ladraba a nadie. Siempre estarás en mi corazón mi pequeña gran maestra", externó en otra fotografía.
La muerte de Gusi aconteció en medio de la recta final de su embarazo. Claudia Martín y Carlos Saíd se convertirán en padres de Máximo en pocas semanas.