¿Carlos Said reveló el sexo de su bebé con Claudia Martín por error?: esto dijo el actor
Un detalle en sus publicaciones habría dejado al descubierto el sexo de su bebé con la actriz. Carlos Said debutará como papá junto a su esposa Claudia Martín.
Carlos Said habría revelado por error el sexo del bebé que espera con Claudia Martín, quienes el pasado 2 de agosto dieron a conocer que se convertirían en papás a un mes de su boda por el civil.
El pasado 10 de agosto, el actor compartió varias fotografías en Instagram sobre la manera en que se prepara para convertirse en papá. Sin embargo, un detalle en una de sus publicaciones habría hecho evidente que su bebé podría ser un niño y no una niña.
“Consintiendo a mi rey y a mi vida entera antes de que llegue!! Atte, papá”, escribió al pie de una fotografía en la que aparece cargando varias bolsas y regalos.
A pesar de la controversia que su publicación desató entre sus seguidores, Carlos Said no hizo más comentarios al respecto y únicamente se dejó ver posando con un babero azul.
Claudia Martín y Carlos Said serán papás
La historia de amor entre Claudia Martín y Carlos Said comenzó en las grabaciones de la telenovela Juegos de Amor y Poder. En enero de 2025 hicieron oficial su relación y en mayo del mismo año se comprometieron.
Los rumores de un embarazo de la actriz comenzaron el mismo día en que Claudia Martín y Carlos Said se casaron por el civil, ya que, según algunos internautas, la intérprete habría aprovechado el tamaño de su ramo de flores para supuestamente cubrir su vientre.
Aunque los actores desmintieron estar a la espera de su primer bebé en los siguientes días, el 2 de agosto anunciaron en Instagram que estaban esperando a su primer hijo.
“El fruto de nuestro amor. Estamos muy felices de recibirte, ¡te amamos! Atte. tus papás”, escribieron al pie de varias fotografías en las que posaron desnudos.