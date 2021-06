Claudia Martin se separa después de dos años de matrimonio con el productor Andrés Tovar

Andrés Tovar confirmó su separación de la actriz Claudia Martín , luego de que la revista TVNotas lo publicara este martes 1 de junio. Sin embargo, señaló que no hubo una tercera persona en discordia.

"Esto es un hecho, llevan separados varios meses, no están juntos, pero no hay nadie, no hay ninguna tercera en discordia como se está comentando el día de hoy en una revista".