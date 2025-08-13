Claudia Martin

Claudia Martín reacciona a foto en la que su esposo habría revelado el sexo de su bebé: ¿es niño?

La actriz reaccionó a la supuesta indiscreción que Carlos Said habría cometido en una fotografía que compartió en Instagram. El actor habría ventilado que su primer hijo sería un niño al llamarlo “mi rey”.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Claudia Martín y Carlos Said responden a críticas por estar sin ropa en anuncio de embarazo

Claudia Martín reaccionó a la fotografía con la que Carlos Said habría revelado por error el sexo de su bebé.

El pasado 10 de agosto, el actor compartió varias fotografías en Instagram sobre la manera en que se preparaba para recibir a su primer hijo. Sin embargo, al referirse a su bebé como “mi rey”, despertó rumores de que podría tratarse de un niño y no una niña.

“Consintiendo a mi rey y a mi vida entera antes de que llegue!! Atte, papá”, dijo.

El mensaje con el que Carlos Said que despertó rumores sobre el género de su bebé con Claudia Martín.
El mensaje con el que Carlos Said que despertó rumores sobre el género de su bebé con Claudia Martín.
Imagen Carlos Said / Instagram

¿Es un niño?: la reacción de Claudia Martín

Durante un encuentro con la prensa mexicana, Claudia Martín aseguró que todo se trató de un malentendido, ya que todavía desconocen el sexo de su bebé.

“Le dije: ‘Mi amor, creo que se malentendió’, pero ya en estos días nos dicen si va a ser niño o niña y pues ya les contaremos”, aseguró a ‘Hoy’, mientras que en otra entrevista el actor declaró que lo único importante para él es que nazca “lleno de salud”.

“Mucha gente nos ha dicho que qué queremos y lo único que queremos es que Dios nos mande un ser lleno de salud, lleno de bondad y ya lo demás, si es mujer o si es niño, a mí me da exactamente igual”, dijo a ‘Sale el Sol’.

Por último, Claudia Martín ventiló que se encuentra “a la mitad” de su embarazo y que, por fortuna, todos los antojos típicos del embarazo los ha tenido su esposo.

“Estamos a la mitad, todavía falta un buen rato. Afortunadamente me he sentido muy bien. En el primer trimestre no tuve los típicos malestares y achaques que la gente tiene, entonces, en ese sentido me he sentido muy afortunada”, declaró.

“¿Antojos? Los antojos los ha tenido más él que yo”, señaló, a lo que Carlos Said exclamó: “Yo no paro de comer en todo el día, parece que el embarazado soy yo, pero estamos muy contentos y muy felices”.

Claudia Martín y Carlos Said anunciaron que se convertirían en papás tan solo un mes después de celebrar su boda civil en la Ciudad de México.


