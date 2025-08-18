Maite Perroni

Maite Perroni y Andrés Tovar reaccionan al embarazo de Claudia Martín a 4 años de su escándalo

La cantante y su esposo compartieron cuáles son sus deseos para la actriz ahora que está en espera de su primer bebé. En el pasado, ellos estuvieron envueltos en la polémica debido a un presunto triángulo amoroso.

Por:
Dayana Alvino.
Video Claudia Martín y Carlos Said responden a críticas por estar sin ropa en anuncio de embarazo

Maite Perroni y su marido, Andrés Tovar, reaccionaron al embarazo de Claudia Martín, quien espera a su primer hijo con Carlos Said.

Los comentarios de la cantante y el productor llegan a 4 años de que afirmaran que la actriz supuestamente filtró información “falsa” a una revista acusándolos de ser “amantes”.

Maite Perroni y Andrés Tovar envían mensaje a Claudia Martín

Aunque actualmente tanto Claudia Martín como Maite Perroni y Andrés Tovar están llevando sus vidas por separado, la escandalosa historia por la que un día estuvieron ligados los persigue.

Luego de que el pasado 2 de agosto la también modelo y Carlos Said revelaran que serán papás, la exRBD y el creativo de televisión fueron interrogados al respecto.

“¿Algún consejo para Claudia Martín ahora que va a ser mamá?”, le cuestionó una reportera a la intérprete de ‘Loca’, de acuerdo con lo presentado por Despierta América este 18 de agosto.

“Pues no, ninguno. Que sean muy felices”, respondió con una sonrisa la protagonista de melodramas como ‘Rebelde’ y ‘Mi pecado’.

A Tovar, por otro lado, le cuestionaron “qué le desea” y qué “le aconseja” a su ex ante su inminente estreno en la maternidad, a lo que él replicó con calma:

“No tengo nada que aconsejarle, pero sí desearle toda la felicidad del mundo, por supuesto”.

Igualmente, le interrogaron si le “sorprendió” la noticia, a lo que él replicó sin pensarlo: “No, no, no, no”.

“Es algo… el ser humano siempre va a estar en búsqueda de la felicidad y es importante [que] cada quien, con su cada cual, que sean muy felices siempre”, argumentó.

“Yo estoy disfrutando esta etapa de vida, de papá, de esposo, con mi familia, que soy el hombre más feliz del mundo y así le deseo a ella también, para ella y para todos”, agregó.

Hablando de su propia posibilidad de tener otro bebé con Perroni, él aclaró: “Si Dios nos da la bendición de ser papás nuevamente, nos va a dar mucho gusto. Y si no, con Lía, nuestra hija, vamos a ser muy felices”.

Así reaccionó Claudia Martín al embarazo de Maite Perroni

Maite Perroni y Andrés Tovar dieron a conocer que estaban en la dulce espera de Lía en enero de 2023. Entonces, Claudia Martín fue interrogada al respecto.

“Yo creo que siempre la llegada de un bebé va a ser una bendición y también en este caso, es lo único que puedo comentar”, dijo a Hoy, semanas después, pero en el mismo mes.

