Juegos de Amor y Poder: ¿quiénes son los personajes y quiénes integran el elenco de la novela?

Como pareja protagónica de la nueva telenovela, Claudia Martin y Arap Bethke estarán acompañados de un reconocido elenco para dar vida a una historia repleta de intriga, engaños y secretos. Entérate de quiénes son los personajes y no te pierdas Juegos de Amor y Poder de lunes a viernes a las 10P/ 9C por Univision.

PUBLICIDAD

Claudia Martin es Luciana Espinoza en Juegos de Amor y Poder

Claudia Martin es Luciana Espinoza en Juegos de Amor y Poder Imagen TelevisaUnivision



Con una sensibilidad y calidez notoria, Luciana será una mujer disciplinada en su trabajo como psicóloga y en constante preparación. Poseerá una clara inteligencia que irá de la mano con su dulzura. Además, su belleza natural resaltará.

Tristemente el personaje de Claudia Martin en Juegos de Amor y Poder arrastrará un doloroso pasado por la muerte de sus padres, pero vivirá agradecida con sus padrinos Enrique e Inés, quienes la cuidaron desde niña como a una hija propia. Pero será su abuela a quien realmente admirará y adorará.

El destino la llevará a cruzarse con Roberto Roldán, quien estará a cargo de una investigación que podría acabar con el prestigio de su familia. Pronto Luciana se verá en una encrucijada, pues deberá decidir entre vivir su amor con el fiscal o mantenerse leal a los Ferrer.

Arap Bethke interpreta a Roberto Roldán en Juegos de Amor y Poder

Arap Bethke interpreta a Roberto Roldán en Juegos de Amor y Poder Imagen TelevisaUnivision



En esta ocasión Arap Bethke se pondrá en los zapatos de un determinado y combativo abogado. Como Roberto Roldán poseerá un férreo carácter que lo hará ganarse el sobrenombre del 'Fiscal Furia', pues no se detendrá ante nada para hacer justicia.

Divorciado de Karina, Roberto será el amoroso padre de Gaby, a quien consentirá y llenará de cariño, pero también sabrá imponer límites.

Inesperadamente conocerá a Luciana al rescatarla de un asalto. El evento unirá sus corazones en un pestañeo, pero muy pronto su romance enfrentará una avalancha de trampas e intrigas. Cuando el fiscal sea designado para investigar un oscuro crimen todo cambiará.

PUBLICIDAD

Las señales apuntarán directamente a la familia de Luciana, desatando una batalla entre la justicia y la lealtad.

Eduardo Santamarina personifica a Enrique Ferrer en Juegos de Amor y Poder

Eduardo Santamarina personifica a Enrique Ferrer Imagen TelevisaUnivision



Nuevamente Eduardo Santamarina le pondrá el toque de maldad a la trama. Ahora personificará a Enrique Ferrer, un hombre brillante, seductor y persuasivo. Pero su mayor ambición será convertirse en el presidente de su país.

No obstante, un crimen perpetrado por un integrante de su familia pondrá a trastabillar sus planes. Al enterarse de lo sucedido utilizará todo su poder para ocultarlo y borrar todas las huellas que involucren a su hijo en el homicidio.

Este evento lo pondrá en la mira de Roberto, poniendo los sentimientos de su ahijada Luciana en la cuerda floja.

Mayrín Villanueva da vida a Inés Avendaño en Juegos de Amor y Poder

Mayrín Villanueva da vida a Inés Avendaño Imagen Mezcalent



Elegante, simpática, inteligente, así será el nuevo personaje de Mayrín Villanueva. Dentro de la historia caracterizará a Inés, la esposa de Enrique Ferrer y madre de Patricio y Adrián. Aunque en el pasado quiso incursionar en el mundo de la moda, tomó la decisión de ser ama de casa.

Será perfeccionista y se obsesionará con presentar una imagen de mujer, madre y esposa perfecta, mientras su familia se esté desmoronando. En medio de la campaña política de su esposo descubrirá una terrible traición al mismo tiempo que luchará por mantener a salvo a sus hijos ante la verdad del crimen que los acecha.

PUBLICIDAD

Alejandra Barros como Mariana Avendaño en Juegos de Amor y Poder

Alejandra Barros como Mariana Avendaño Imagen Mezcalent



Como politóloga y fotógrafa profesional, Mariana será una mujer atractiva, divertida, extrovertida e ingeniosa. A pesar de su evidente seguridad guardará en el alma un profundo rencor contra su padre Francisco, quien siempre la ha menospreciado.

Asimismo, guardará con Enrique una estrecha conexión nacida años atrás.

Sylvia Pasquel en el papel de Sofía Durán en Juegos de Amor y Poder

Sylvia Pasquel en el papel de Sofía Durán en Juegos de Amor y Poder Imagen TelevisaUnivision



La primera actriz regresa a las telenovelas para dar vida a la abuela de Luciana. Como Sofía, Sylvia Pasquel será una mujer optimista, generosa y llena de amor para su nieta. A pesar de su tranquilidad deseará esclarecer un fraude en el que su hijo fallecido fue implicado.

Alejandro Tommasi es Francisco Avendaño en Juegos de Amor y Poder

Alejandro Tommasi es Francisco Avendaño Imagen Mezcalent



Padre de Inés y Mariana, Francisco será un hombre egoísta, conservador y obstinado en lo que se proponga. Como político será astuto, doble cara y sabrá manejar las crisis y controlar los daños antes de que crezcan como la espuma.

Lorena Graniewicz ahora da vida a Karina en Juegos de Amor y Poder

Lorena Graniewicz ahora da vida a Karina en Juegos de Amor y Poder Imagen TelevisaUnivision



En este nuevo papel, Lorena Graniewicz interpretará a la exesposa de Roberto. Atractiva, sensual, activa, y disciplinada, Karina será la vocera de la campaña de Enrique, y al mismo tiempo su amante.

Lambda García en el papel de Patricio Ferrer Avendaño en Juegos de Amor y Poder

Lambda García en el papel de Patricio Ferrer Imagen Mezcalent



Él será el hijo mayor de Enrique e Inés. Siempre buscará proteger a Luciana y Adrián. También será el consentido de su padre, pero no así de su mamá, quien lo rechazará por su preferencia sexual.

PUBLICIDAD

Tristán Maze personifica a Adrián Ferrer Avendaño en Juegos de Amor y Poder

Tristán Maze personifica a Adrián Ferrer Imagen TelevisaUnivision



Simpático, pero inseguro, Adrián será el hermano de Patricio y Luciana. Se esforzará por tener el cuidado y cariño de otros hasta el punto de hacer cosas que no le agradan. Su vida dará un giro de 180 grados cuando sea partícipe de un crimen junto a su primo Memo y novia Alexandra.

Carlos Said interpreta a Memo Solís en Juegos de Amor y Poder

Carlos Said interpreta a Memo Solís en Juegos de Amor y Poder Imagen Mezcalent



Será el hijo de Mariana y sobrino de Enrique e Inés. Tendrá una constante búsqueda de emociones fuertes para llenar su vacío interior. Además de una personalidad sádica y cruel, tendrá una necesidad innata de dominar a otros. Él estará presente en la noche del accidente junto a Adrián y Alexandra y rebasará los límites para impedir ser detenido por el fiscal Roberto Roldán.

Ariana Saavedra es Alexandra en Juegos de Amor y Poder

Ariana Saavedra es Alexandra en Juegos de Amor y Poder Imagen TelevisaUnivision



Alexandra será una joven alegre, sencilla y esforzada que trabajará a ratos como mesera para ayudar a sus padres. Sostendrá un noviazgo sincero con Adrián, pero esa relación se verá en peligro cuando sea cómplice del crimen cometido por el hijo de Enrique e Inés. Así, el remordimiento la perseguirá día y noche.