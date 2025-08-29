Claudia Martin

Claudia Martín y Carlos Said preparan boda religiosa: él revela cuándo llegarán al altar

El actor se sinceró sobre sus planes a futuro con Claudia Martín, quien se encuentra en el segundo trimestre de su embarazo. La pareja tiene deseos de sellar su relación con una boda religiosa después del nacimiento de su bebé.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Claudia Martín y Carlos Said responden a críticas por estar sin ropa en anuncio de embarazo

Claudia Martín y Carlos Said preparan otra boda. El actor reveló en entrevista con el periodista Luis Magaña que luego de haber celebrado su enlace civil en la Ciudad de México, tienen planes de celebrar una ceremonia religiosa.

De acuerdo con el galán de telenovelas, la boda religiosa sucederá luego de que concluyan algunos compromisos de trabajo y del nacimiento de su primer bebé, del que aun no revelan si se trata de un niño o una niña.

PUBLICIDAD

“La religiosa ya viene, (sí) se va a llevar a cabo… nada más en momentos de que se acaben todos los viajes que ya compramos y ya tenemos programados”, reveló en ¡Siéntese Quién Pueda! este 29 de agosto.

“(De) checar también el tema del trabajo, primero el bebé y yo creo que después del nacimiento del bebé y que todos estemos bien con los calendarios, ya será la boda religiosa”, agregó.

Más sobre Claudia Martin

Maite Perroni y Andrés Tovar reaccionan al embarazo de Claudia Martín a 4 años de su escándalo
2 mins

Maite Perroni y Andrés Tovar reaccionan al embarazo de Claudia Martín a 4 años de su escándalo

Univision Famosos
Claudia Martín reacciona a foto en la que su esposo habría revelado el sexo de su bebé: ¿es niño?
2 mins

Claudia Martín reacciona a foto en la que su esposo habría revelado el sexo de su bebé: ¿es niño?

Univision Famosos
¿Carlos Said reveló el sexo de su bebé con Claudia Martín por error?: esto dijo el actor
1 mins

¿Carlos Said reveló el sexo de su bebé con Claudia Martín por error?: esto dijo el actor

Univision Famosos
Claudia Martín y Carlos Said responden a críticas por estar sin ropa en anuncio de embarazo
0:48

Claudia Martín y Carlos Said responden a críticas por estar sin ropa en anuncio de embarazo

Univision Famosos
Claudia Martín reaparece tras anunciar embarazo y muestra importante cambio en su cuerpo
2 mins

Claudia Martín reaparece tras anunciar embarazo y muestra importante cambio en su cuerpo

Univision Famosos
¡Claudia Martín y Carlos Saíd se convertirán en papás! Anuncian embarazo a un mes de su boda
1 mins

¡Claudia Martín y Carlos Saíd se convertirán en papás! Anuncian embarazo a un mes de su boda

Univision Famosos
Claudia Martín enfrenta rumores de embarazo tras sorpresiva boda: su esposo quiere "17 hijos"
0:40

Claudia Martín enfrenta rumores de embarazo tras sorpresiva boda: su esposo quiere "17 hijos"

Univision Famosos
¿Claudia Martín se casó embarazada?: detalle en sus fotos levanta sospechas
1:00

¿Claudia Martín se casó embarazada?: detalle en sus fotos levanta sospechas

Univision Famosos
¿Claudia Martín está embarazada?: fotos de su boda con Carlos Said desatan sospechas
1 mins

¿Claudia Martín está embarazada?: fotos de su boda con Carlos Said desatan sospechas

Univision Famosos
Claudia Martín se casa con Carlos Said: imágenes de la boda, el vestido y más de la sorpresiva ceremonia
1:00

Claudia Martín se casa con Carlos Said: imágenes de la boda, el vestido y más de la sorpresiva ceremonia

Univision Famosos

Carlos Said responde a críticas por ser 8 años más joven que Claudia Martín

Por otro lado, Carlos Said respondió a las críticas por su diferencia de edad con la actriz, quien es 8 años más grande que él. Ella tiene 36 años, mientras que él, 27.

“Nos llevamos 8 años. La verdad, yo no siento una diferencia de edad. De hecho, creo que la gente le dio más importancia que nosotros. Yo desde muy niño siempre preferí llevarme con gente mucho más mayor que yo”, alegó y sentenció: “En el amor no hay edad”.

Claudia Martín y Carlos Said serán papás

La historia de amor entre Claudia Martín y Carlos Said comenzó en las grabaciones de la telenovela Juegos de Amor y Poder. En enero de 2025 hicieron oficial su relación y en mayo del mismo año se comprometieron.

Los actores se casaron por el civil el 20 de junio en una ceremonia privada celebrada en el exclusivo hotel Live Aqua Arcos Bosques, en la Ciudad de México, mientras que el 2 de agosto anunciaron que serían papás.

Antes de casarse con Carlos Said, Claudia Martín estuvo casada con el productor Andrés Tovar, de quien se divorcio en 2022.

PUBLICIDAD

Según declaraciones que el esposo de la actriz realizó a Despierta América en julio pasado, el matrimonio anterior de Claudia estaba anulado.


Relacionados:
Claudia MartinCarlos SaidFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD