Claudia Martín y Carlos Said preparan boda religiosa: él revela cuándo llegarán al altar

Video Claudia Martín y Carlos Said responden a críticas por estar sin ropa en anuncio de embarazo

Claudia Martín y Carlos Said preparan otra boda. El actor reveló en entrevista con el periodista Luis Magaña que luego de haber celebrado su enlace civil en la Ciudad de México, tienen planes de celebrar una ceremonia religiosa.

De acuerdo con el galán de telenovelas, la boda religiosa sucederá luego de que concluyan algunos compromisos de trabajo y del nacimiento de su primer bebé, del que aun no revelan si se trata de un niño o una niña.

PUBLICIDAD

“La religiosa ya viene, (sí) se va a llevar a cabo… nada más en momentos de que se acaben todos los viajes que ya compramos y ya tenemos programados”, reveló en ¡Siéntese Quién Pueda! este 29 de agosto.

“(De) checar también el tema del trabajo, primero el bebé y yo creo que después del nacimiento del bebé y que todos estemos bien con los calendarios, ya será la boda religiosa”, agregó.

Carlos Said responde a críticas por ser 8 años más joven que Claudia Martín

Por otro lado, Carlos Said respondió a las críticas por su diferencia de edad con la actriz, quien es 8 años más grande que él. Ella tiene 36 años, mientras que él, 27.

“Nos llevamos 8 años. La verdad, yo no siento una diferencia de edad. De hecho, creo que la gente le dio más importancia que nosotros. Yo desde muy niño siempre preferí llevarme con gente mucho más mayor que yo”, alegó y sentenció: “En el amor no hay edad”.

Claudia Martín y Carlos Said serán papás

La historia de amor entre Claudia Martín y Carlos Said comenzó en las grabaciones de la telenovela Juegos de Amor y Poder. En enero de 2025 hicieron oficial su relación y en mayo del mismo año se comprometieron.

Los actores se casaron por el civil el 20 de junio en una ceremonia privada celebrada en el exclusivo hotel Live Aqua Arcos Bosques, en la Ciudad de México, mientras que el 2 de agosto anunciaron que serían papás.

Antes de casarse con Carlos Said, Claudia Martín estuvo casada con el productor Andrés Tovar, de quien se divorcio en 2022.

PUBLICIDAD

Según declaraciones que el esposo de la actriz realizó a Despierta América en julio pasado, el matrimonio anterior de Claudia estaba anulado.