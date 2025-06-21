Claudia Martín y Carlos Said se casan a menos de un mes de haberse comprometido

Video Claudia Martín se casa con Carlos Said: imágenes de la boda, el vestido y más de la sorpresiva ceremonia

A menos de un mes de haberse comprometido, Claudia Martín y Carlos Said se casaron por lo civil el 20 de junio en una ceremonia privada celebrada en el exclusivo hotel Live Aqua Arcos Bosques, en la Ciudad de México, reportó la revista Caras, que tuvo la exclusiva.

La pareja compartió este importante momento únicamente con sus familiares y amigos más cercanos.

"Desde entonces todo ha sido un remolino de emociones intensas, pero llenas de felicidad", contó la feliz novia a la revista.

Carlos, por su parte, reveló que la propuesta de matrimonio fue planeada con mucho amor y simbolismo. Aunque inicialmente pensó en entregar un anillo heredado de sus abuelos, optó por buscar uno nuevo, "con mucho futuro y sin pasado", como él mismo lo describió.

Ambos actores destacaron que su conexión va más allá del romance: comparten valores, visión de familia y una profunda amistad.

"Además de todo el amor que siento por ella como pareja, tengo a mi mejor amiga", contó Carlos.

De acuerdo con la publicación, los artistas ya se encuentran en preparativos para su boda religiosa, que promete ser igual de significativa.

La boda civil de Claudia Martin y Carlos Saíd. Imagen Caras

El vestido de novia de Claudia Martín

La actriz eligió un vestido en color blanco largo con escote de hombros caídos y abertura en la pierna con encaje.

Por su parte, Carlos Said optó por un traje sastre casual en color azul marino.

La historia de amor de Claudia Martín y Carlos Said

Los actores se conocieron en 2019 en Televisa San Ángel, cuando ambos trabajaban en distintos proyectos. En ese momento, ella estaba recién casada con el productor Andrés Tovar, por lo que su relación con Carlos fue meramente profesional.

Tras su divorcio en 2022, la actriz vivió una relación con el actor Hugo Catalán, la cual terminó en mayo de 2024. Fue ese mismo año cuando el destino la volvió a cruzar con Carlos Said, esta vez como coprotagonistas de la telenovela Juegos de amor y poder.

Durante las grabaciones del melodrama, la química entre ambos fue evidente. Lo que comenzó como una amistad se transformó rápidamente en una relación amorosa. Según declaraciones a la revista Caras, el flechazo fue inmediato y la conexión emocional muy profunda.

Carlos le entregó el anillo de compromiso a Claudia en Oaxaca, tierra natal de la actriz, el 31 de mayo de 2025.

Finalmente, unieron sus vidas en matrimonio el 20 de junio en una pequeña ceremonia civil en la Ciudad de México.