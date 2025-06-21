Claudia Martin

Claudia Martín y Carlos Said se casan a menos de un mes de haberse comprometido

Los actores sorprendieron con su enlace matrimonial a pesar de que habían advertido que sería pronto. Claudia Martín y Carlos Said se casaron por lo civil en una íntima ceremonia en la Ciudad de México.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
Video Claudia Martín se casa con Carlos Said: imágenes de la boda, el vestido y más de la sorpresiva ceremonia

A menos de un mes de haberse comprometido, Claudia Martín y Carlos Said se casaron por lo civil el 20 de junio en una ceremonia privada celebrada en el exclusivo hotel Live Aqua Arcos Bosques, en la Ciudad de México, reportó la revista Caras, que tuvo la exclusiva.

La pareja compartió este importante momento únicamente con sus familiares y amigos más cercanos.

PUBLICIDAD

"Desde entonces todo ha sido un remolino de emociones intensas, pero llenas de felicidad", contó la feliz novia a la revista.

Carlos, por su parte, reveló que la propuesta de matrimonio fue planeada con mucho amor y simbolismo. Aunque inicialmente pensó en entregar un anillo heredado de sus abuelos, optó por buscar uno nuevo, "con mucho futuro y sin pasado", como él mismo lo describió.

Ambos actores destacaron que su conexión va más allá del romance: comparten valores, visión de familia y una profunda amistad.

Más sobre Claudia Martin

Claudia Martín y Carlos Said revelan sexo y nombre de su bebé tras ‘baby moon’ en NYC
0:53

Claudia Martín y Carlos Said revelan sexo y nombre de su bebé tras ‘baby moon’ en NYC

Univision Famosos
Claudia Martín presume su “baby moon” desde Nueva York: “Felices los 3”
1 mins

Claudia Martín presume su “baby moon” desde Nueva York: “Felices los 3”

Univision Famosos
Claudia Martín reacciona a mensajes que su ex y esposa Maite Perroni le enviaron por el embarazo
0:48

Claudia Martín reacciona a mensajes que su ex y esposa Maite Perroni le enviaron por el embarazo

Univision Famosos
Claudia Martín y Carlos Said preparan boda religiosa: él revela cuándo llegarán al altar
2 mins

Claudia Martín y Carlos Said preparan boda religiosa: él revela cuándo llegarán al altar

Univision Famosos
Maite Perroni y Andrés Tovar reaccionan al embarazo de Claudia Martín a 4 años de su escándalo
2 mins

Maite Perroni y Andrés Tovar reaccionan al embarazo de Claudia Martín a 4 años de su escándalo

Univision Famosos
Claudia Martín reacciona a foto en la que su esposo habría revelado el sexo de su bebé: ¿es niño?
2 mins

Claudia Martín reacciona a foto en la que su esposo habría revelado el sexo de su bebé: ¿es niño?

Univision Famosos
¿Carlos Said reveló el sexo de su bebé con Claudia Martín por error?: esto dijo el actor
1 mins

¿Carlos Said reveló el sexo de su bebé con Claudia Martín por error?: esto dijo el actor

Univision Famosos
Claudia Martín y Carlos Said responden a críticas por estar sin ropa en anuncio de embarazo
0:48

Claudia Martín y Carlos Said responden a críticas por estar sin ropa en anuncio de embarazo

Univision Famosos
Claudia Martín reaparece tras anunciar embarazo y muestra importante cambio en su cuerpo
2 mins

Claudia Martín reaparece tras anunciar embarazo y muestra importante cambio en su cuerpo

Univision Famosos
¡Claudia Martín y Carlos Saíd se convertirán en papás! Anuncian embarazo a un mes de su boda
1 mins

¡Claudia Martín y Carlos Saíd se convertirán en papás! Anuncian embarazo a un mes de su boda

Univision Famosos

"Además de todo el amor que siento por ella como pareja, tengo a mi mejor amiga", contó Carlos.

De acuerdo con la publicación, los artistas ya se encuentran en preparativos para su boda religiosa, que promete ser igual de significativa.

La boda civil de Claudia Martin y Carlos Saíd.
La boda civil de Claudia Martin y Carlos Saíd.
Imagen Caras

El vestido de novia de Claudia Martín

La actriz eligió un vestido en color blanco largo con escote de hombros caídos y abertura en la pierna con encaje.

Por su parte, Carlos Said optó por un traje sastre casual en color azul marino.

La historia de amor de Claudia Martín y Carlos Said

Los actores se conocieron en 2019 en Televisa San Ángel, cuando ambos trabajaban en distintos proyectos. En ese momento, ella estaba recién casada con el productor Andrés Tovar, por lo que su relación con Carlos fue meramente profesional.

Tras su divorcio en 2022, la actriz vivió una relación con el actor Hugo Catalán, la cual terminó en mayo de 2024. Fue ese mismo año cuando el destino la volvió a cruzar con Carlos Said, esta vez como coprotagonistas de la telenovela Juegos de amor y poder.

PUBLICIDAD

Durante las grabaciones del melodrama, la química entre ambos fue evidente. Lo que comenzó como una amistad se transformó rápidamente en una relación amorosa. Según declaraciones a la revista Caras, el flechazo fue inmediato y la conexión emocional muy profunda.

Carlos le entregó el anillo de compromiso a Claudia en Oaxaca, tierra natal de la actriz, el 31 de mayo de 2025.

Finalmente, unieron sus vidas en matrimonio el 20 de junio en una pequeña ceremonia civil en la Ciudad de México.

Video Carlos Said revela detalles del anillo que le dio a Claudia Martin: rechazó uno por superstición
Relacionados:
Claudia MartinCarlos SaidBodasBodas de famososTelenovelasNovelasCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Noche de Estrellas: Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD