Claudia Martin ¡Ya nació el bebé de Claudia Martín y Carlos Said! Así presentaron a su hijo Máximo A través de Instagram, Claudia Martín y Carlos Said compartieron la feliz noticia de la llegada de su hijo, así como sus primeras fotografías navideñas junto a él.



Video ¡Claudia Martín y Carlos Said son papás! Nace su primer bebé tras polémico anuncio de embarazo

Claudia Martín y Carlos Said se convirtieron en papás. Este lunes 29 de diciembre, los actores anunciaron en Instagram que su hijo Máximo ya nació. Incluso, compartieron las primeras fotografías de su bebé junto a la feliz noticia.

"No sabíamos que podíamos ser más felices hasta que llegaste, el mejor regalo de Navidad eres tú, Máximo Said Martín, ¡bienvenido a la familia!", escribió la actriz en su publicación, misma en la que etiquetó a su esposo.

Así presentó Claudia Martín a su bebé. Imagen Claudia Martín / Instagram



Ni Claudia Martín ni Carlos Said revelaron detalles ni la fecha exacta del nacimiento de Máximo.

Así fue la dulce espera de Claudia Martín y Carlos Saíd

Claudia Martín y Carlos Saíd sorprendieron el 2 de agosto al anunciar que esperaban a su primer hijo, pues solo dos meses antes se habían casado.

La noticia se dio a conocer mediante una sesión fotográfica en blanco y negro publicada en redes sociales, donde la pareja posó sin ropa dejando al descubierto la pancita de la actriz.

Claudia compartió que su embarazo había transcurrido sin complicaciones y que incluso los antojos los ha tenido más su esposo que ella.

La expectativa sobre el sexo del bebé creció el 10 de agosto, cuando Carlos Said se refirió al pequeño como “mi rey” en una publicación de Instagram, lo que desató rumores de que sería niño. Sin embargo, la actriz aclaró que en ese entonces no tenían la confirmación médica.

Finalmente, en octubre la pareja reveló que esperaban un varón y compartieron que se llamaría Máximo. “Estamos felices, es un sueño hecho realidad”, declaró Said en entrevista con los medios.