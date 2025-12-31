Claudia Martin

Nace bebé de Hugo Catalán, ex de Claudia Martín, y comparte primera tierna foto

El actor anunció que su hija, fruto de la relación que mantiene con la actriz Karenina Ivankovic, nació este 31 de diciembre.

Video Claudia Martín y Carlos Said presumen a su bebé: las primeras fotos con su recién nacido

La hija de Hugo Catalán y la actriz Karenina Ivancovic nació la tarde de este 31 de diciembre. El actor anunció el nacimiento de la bebé con una tierna imagen.

"Y para cerrar el 2025 y comenzar el 2026! Bienvenida Julieta Katixa Catalán Ivankovic. Te amamos !", escribió en Instagram.

Hugo Catalán anunció el nacimiento de su hija.
Hugo Catalán anunció el nacimiento de su hija.
Imagen Hugo Catalán/Instagram

Hugo Catalán se comprometió seis meses antes de ser papá

Hugo Catalán se comprometió con la actriz argentina Karenina Ivancovic en abril pasado, a menos de un año de su ruptura con la actriz Claudia Martín, quien en enero confirmó su noviazgo con el actor Carlos Said, que es 9 años menor que ella.

La noticia la compartieron el 23 de abril a través de sus redes sociales, donde mostraron imágenes del romántico momento en Central Park, emblemático lugar de Nueva York.

"Con vos siempre", escribió el actor de 43 años en la fotografía donde la argentina muestra el anillo de compromiso.

La pareja también compartió una fotografía de sus manos en lo que aparenta una romántica cena en un restaurante de Manhattan, en en la cual se puede apreciar la argolla.

