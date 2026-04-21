Christian Nodal Ángela habría decidido “regresar” con Nodal tras supuesta separación: Pepe Aguilar estaría “enojado” Presuntamente, la cantante estaría en miras a reconciliarse con su marido, luego de su supuesta separación. Esta situación alegadamente no sería del agrado del intérprete de ‘Miedo’.



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Video Jomari Goyso revela si Ángela Aguilar y Nodal están separados

La supuesta separación de Ángela Aguilar y Christian Nodal estaría a punto de llegar a su fin, para el presunto descontento de Pepe Aguilar.

En días pasados, el 17 de abril, el periodista Jorge Carbajal aseguró que habrían surgido problemas entre la pareja a raíz de la polémica por la modelo del videoclip de la nueva canción del sonorense ‘Un Vals’, Dagna Mata, a quien compararon con su esposa y Cazzu, la ex.

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Según su versión, incluso el patriarca de la famosa familia se entrometió en la situación, presuntamente discutiendo con su yerno “para defender a su hija”.

Ángela Aguilar habría decidido “regresar” con Nodal y Pepe Aguilar estaría “ofendido”

La tarde de este 20 de abril, Jorge Carbajal compartió una actualización de lo que supuestamente pasa entre Ángela Aguilar, Christian Nodal y Pepe Aguilar.

“Lo que yo les dije fue verdad siempre: Ángela y Nodal se pelean. Pepe y Nodal se pelean. Ángela sale del brazo del papá, de: ‘Me voy contigo, y no quiero saber nada…’”, dijo el comunicador en su programa para YouTube ‘En Shock’.

“Y terminó yéndose Ángela con Pepe. Y él protegiéndola como padre, y diciéndole [a Christian]: ‘Hijo de tal por cual, y se la volviste a hacer…’. Y se la llevó”, agregó.

El conductor aseveró que presuntamente la cantante se fue con sus papás a su rancho, donde estos “hicieron muchas cosas familiares” para “evitar” que ella “se deprimiera”.

“Pepe, dicen, que andaba como: ‘Mija, mira, vamos a hacer ahora esto y vamos a cambiar, y tu carrera va a volver a tener fuerza, y yo me encargo […] Y que incluso Pepe Aguilar se puso en contacto con mucha gente especialista para reactivar la carrera de Ángela”, explicó Carbajal.

Sin embargo, supuestamente, la intérprete de ‘Qué Agonía’ ya cambió de opinión al respecto de su distanciamiento del cantautor.

“Angelita a escondidas, escribiéndose y viéndose con Nodal”, contó. “Ya se andaba ahí, como noviando”, añadió refiriéndose a la joven artista.

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Además, relató que supuestamente el llamado ‘Forajido’ la estaría “convenciendo” a ella de que los “quieren separar”.

“Un día fue [ella] y le dijo a Pepe: ‘Me regreso con Chris’. ¡Imagínate cómo lo tomó [el señor]! ¡Pleitazo ahora con Ángela!”, expuso.

“‘¡Y te la va a volver a hacer ese tal por cual! Y mira, y date cuenta’”, dijo Jorge que presuntamente le aconsejó Pepe a su retoño.

Aunque, de acuerdo con el periodista, Ángela y Nodal “todavía no terminan de regresar al 100 %” y “están entre que sí y que no”, el veterano cantante “está tan enojado” y “ofendidísimo con su hija”.

¿Ángela Aguilar y Nodal están “felices”?

Aunque Ángela Aguilar y Christian Nodal no se han pronunciado sobre su supuesta “crisis” matrimonial, su amigo Jomari Goyso aseguró que en realidad ellos estarían bien.