Christian Chávez encara por fin polémica con Anahí: ¿el amor por RBD podría reconciliarlos?

Christian Chávez encaró por fin la polémica con Anahí. El cantante se pronunció por primera vez sobre el distanciamiento que sostiene con la actriz a raíz de que ésta se negara a firmar una demanda en contra de Guillermo Rosas, exmánager de RBD acusado de presunto fraude.

El cantante admitió que si bien existen “desencuentros” entre ellos como “en cualquier familia”, el amor prevalece, dejando entrever que este sentimiento es el que precisamente podría reunirlos nuevamente.

“Algunas veces hay que pararse y dejar que las cosas sucedan, pero creo que todos tenemos ese amor por RBD. El amor por RBD existe y siempre va a existir. Creo que siempre hay desencuentros, pero las cosas se van aclarando y todo va mejorando, es como en cualquier familia”, admitió en ‘Ventaneando’ este 15 de agosto.

Christian Chávez externó su cariño por Anahí

Sin entrar en detalles sobre su distanciamiento con Anahí, el intérprete de 41 años externó, en otra entrevista, el cariño que siente por su compañera.

“Yo sé que están preguntando por Annie, pero obviamente es hermoso, es hermoso porque la amo, nunca la voy a dejar de amar, ¡somos familia! Yo fui su fan desde antes de que yo me dedicara a esto, yo amaba a Anahí como artista, y como persona más, eso nunca va a cambiar”, explicó a ‘Sale el Sol’ el 15 de agosto. Sin embargo, reconoció que aún existen diferencias entre ellos.

“Es un proceso, no es complicado, es un proceso, pero es maravilloso saber que el amor siempre está ahí y siempre, siempre hay un mañana”, dijo a propósito del mensaje que le dedicó Anahí en redes, el pasado 7 de agosto.

El distanciamiento entre los RBD quedó expuesto el 14 de mayo, cuando ninguno de los integrantes felicitó a Anahí por su cumpleaños.

La polémica creció el 10 de junio cuando Christian respondió preguntas sobre si Anahí estaría involucrada en el presunto desfalco millonario de Guillermo Rosas.

“Mira, de todas esas cosas no les puedo decir nada, porque son chismes. Nosotros somos hermanos y, como en todas las familias, no te ves todo el tiempo, a veces nos vemos mucho y ya dijimos: ‘No, ya, ya, ahorita ya’, pasa... pasa muchísimo”, expresó en ‘Venga la Alegría’.

Aunque Chávez no ahondó en el tema y señaló que los problemas legales no se deberían “litigar en los medios”, minutos después Anahí colocó un mensaje en redes que fue interpretado como una respuesta a las declaraciones de su compañero, dejando al descubierto algunas diferencias.

“No solamente son chismes. ES ABSOLUTAMENTE FALSO. Respuesta poco clara. Tristemente, se va perdiendo la memoria”, escribió en X.