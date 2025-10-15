Muertes de famosos

Hombre que atacó al abogado de Anahí revela detalles: afirma que le ofrecieron dinero por matarlo

Héctor ‘H’, quien fuera detenido acusado de arrebatarle la vida a David Cohen, brindó sus primeras declaraciones ante las autoridades mexicanas.

Héctor ‘H’, el joven de 18 años que fue arrestado acusado de haberle disparado a David Cohen, reconocido abogado que entre sus clientes tuvo a Anahí, dio detalles de la agresión.

A horas de que el litigante perdiera la vida a causa de la gravedad de las heridas que sufrió, su atacante brindó sus primeras declaraciones a las autoridades, de acuerdo con Proceso y El Universal.

Hombre que atacó al abogado de Anahí afirma que le pagarían por matarlo

Según los medios antes citados, Héctor ‘H’ relató ante la justicia que llegó la tarde del lunes 13 de octubre a las inmediaciones de los Tribunales del Poder Judicial de la Ciudad de México con un “amigo” en una motocicleta.

Aseveró que dicha persona le dio el arma y le prometió que le pagaría 50 mil pesos (unos 2,711 dólares) luego de que asesinara a David Cohen.

El imputado indicó que esperaron casi media hora a que la víctima saliera de las instalaciones, momento cuando se le acercó y le dio un balazo en la cabeza.

El aún adolescente refirió que es originario de Tepito, un barrio en la Ciudad de México, y que en ocasiones trabaja vendiendo diversos productos.

Fue en esa zona donde, argumenta, lo contactaron para acordar que efectuara el “jale”. Sin embargo, dijo que desconocía que el letrado era “importante”, así cómo el motivo por el que querían que lo liquidara.

Las palabras de Héctor están siendo tomadas con reservas, esto debido a que en primera instancia trató de engañar a los agentes afirmando que era menor de edad, lo que posteriormente se descubrió era falso.

Él, se señala, ha sido detenido en al menos dos ocasiones por robo y venta de sustancias ilícitas, aunque no ha sido ligado a una asociación criminal.

Fiscalía busca a autor intelectual del crimen

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México apuntó que está enfocada en una indagación “muy a fondo” para determinar quién o quiénes son los autores intelectuales del asesinato de David Cohen.

“Lamentamos mucho este cobarde homicidio. Estamos investigando con todo rigor. Se logró la detención del responsable material inmediatamente después del ataque”, destacó Bertha Alcalde, titular de la dependencia.

