¿Maite Perroni no volverá a RBD tras ruptura con Anahí?: su esposo acusa “abuso, robos y malos tratos”

Video Anahí celebra cumpleaños con Dulce María, ¿los otros RBD brillaron por su ausencia?

Andrés Tovar, marido de Maite Perroni, salió en defensa de la cantante después de que surgiera una nueva polémica en su contra.

Luego de que la también actriz publicara en Instagram, el 18 de agosto, un video en el que muestra una revista de Quién en la que aparece en la portada con Christian Chávez, Christopher Uckermann y Anahí, cuyo rostro cubre con los dedos evitando que se vea, internautas reaccionaron.

“Envidiosa y rompe hogares”; “Tu madurez es igual a la de una adolescente de 14 años”; “¡Ridícula!”; y, “Qué actitud más infantil tapar la cara de una colega y amiga de años”, se lee en la sección de comentarios.

En febrero pasado, Maite confirmó a ‘Sale el sol’ que existe un distanciamiento entre ella, Anahí y Dulce María: “Creo que pensamos diferente y adultamente tomamos nuestras decisiones, y es así”.

El vínculo entre las tres, Uckermann y Chávez surgió alegadamente debido al desfalco que su exmánager, Guillermo Rosas, les cometió por su ‘Soy Rebelde Tour’.

Esposo de Maite Perroni la defiende

En medio de la controversia, la tarde de este 19 de agosto Andrés Tovar emitió un comunicado tajante en el que defendió a su esposa.

“Maite es Maite y ella no compite con nadie, no tiene por qué”, escribió en su extenso escrito, el cual difundió en X (antes Twitter).

Argumentando, el productor aseveró que la madre de su hija “tiene billones de vistas” de sus propias canciones y que sus “telenovelas y series” siguen “entre las más vistas por millones”.

“Ella se ha dedicado cien por ciento a la etapa más plena de su vida: ser mamá. Somos una familia muy feliz”, sentenció para explicar la razón por la que, desde hace tiempo, está ausente del medio.

Tras pedir que “no peleen por alguien que ni los voltea a ver”, él parece haber aclarado que Perroni no volverá a reunirse con Anahí, Christian Chávez, Dulce María y Christopher Uckermann en la agrupación y realizó acusaciones.

“Maite ama RBD, ama la música de RBD y a los fans de RBD, pero en un proyecto en el que haya abuso, robos y malos tratos, no va a participar”, anotó.

“Sus valores están por encima del dinero, así pierda un proyecto que ama y que a ella, por ser parte, le corresponde”, justificó.