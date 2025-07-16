Anahí se conmueve hasta las lágrimas y ¿lanza indirecta para sus excompañeros de RBD?: esto dijo

Video Anahí celebra cumpleaños con Dulce María, ¿los otros RBD brillaron por su ausencia?

Anahí se conmovió hasta las lágrimas durante uno de los conciertos que los Backstreet Boys ofrecieron en el The Sphere de Las Vegas, donde desde el pasado 11 de julio iniciaron una residencia con motivo de los 25 años del lanzamiento de su icónico álbum ‘Millennium’.

A través de sus historias de Instagram, la cantante se sinceró sobre la montaña rusa de emociones que experimentó durante el show, dejando ver cómo la nostalgia la hizo revivir parte de su juventud.

PUBLICIDAD

“Sí, se me salió una lagrimita, mi Any de 17 años fue. Y mil sentimientos al ver desde este lado, la nostalgia que se vive en conciertos así, wow”, escribió el 15 de julio.

El mensaje de Anahí. Imagen Anahí / Instagram



En su publicación, además de mostrarse conmovida, Anahí destacó el “trabajo en equipo” de los Backstreet Boys, lo que algunos internautas interpretaron como una aparente indirecta para sus excompañeros de RBD, con quienes terminó distanciada luego de la exitosa gira mundial que realizaron en Latinoamérica.

“Me encantó. Qué increíble ver a estos seres llenos de gratitud dándolo todo al 1000. Todos trabajando en equipo, se nota que saben perfecto abrazar la suerte de volverlo a lograr. Bravo. Así es”, destacó.

“El primer grupo pop en este lugar increíble, wow”, sentenció.

Anahí no hizo más comentarios sobre el tema, sin embargo, en sus siguientes fotografías se dejó ver de los más contenta junto a su hermana, Marichelo, y su cuñado, Jorge D’Alessio.

El distanciamiento de los RBD

El distanciamiento entre los RBD sucedió poco después de que los integrantes del grupo pop iniciaran un proceso legal contra Guillermo Rosas por un desfalco millonario.

De acuerdo con un comunicado emitido por los integrantes de RBD, la agencia “T6H, a través de su propietario, Guillermo Rosas, reclamaba derecho sobre 10 millones 072 mil 811 dólares, en relación con el manejo de las presentaciones en vivo de RBD en los Estados Unidos de América, México, Brasil y Colombia”.

En medio de especulaciones sobre que Anahí y Dulce María le habrían dado la espalda a sus compañeros del grupo al negarse a demandar a Guillermo Rosas, Christian Chávez explicó a Ventaneando que la razón por la que sus compañeras no aparecían en el litigio era porque la empresa Singh Singh & Trauben Llp estaba precedida por tres personas.

PUBLICIDAD