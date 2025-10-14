Asesinan a abogado de Anahí: revelan causa de su muerte tras ataque

Video ¿Maite Perroni tapó el rostro de Anahí en foto? La cantante fue tajante ante la polémica

David Cohen, abogado que entre sus clientes tuvo a Anahí y Sebastián Rulli, murió durante la madrugada de este martes 14 de octubre luego de que fuera víctima de un ataque armado.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que el litigante perdió la vida debido a la gravedad de las heridas que sufrió por el disparo que recibió, esto mientras lo atendían en un hospital privado, reporta N+.

De acuerdo con la periodista Ana María Alvarado, Cohen estaba “trabajando para Anahí”, razón por la que la contactó “por unas cosas que dijo” de ella, lo cual ya habían aclarado.

Hasta el momento, la investigadora de ¿Quién es la Máscara? no se ha pronunciado sobre esta pérdida.

¿Qué le pasó al abogado David Cohen?

La tarde del 13 de octubre, David Cohen se encontraba al exterior de los Tribunales del Poder Judicial de la Ciudad de México cuando fue víctima de un atentado a tiros.

Las autoridades capitalinas detallaron que un joven se le acercó al letrado y le disparó en la cabeza, por lo que su cuerpo quedó tendido sobre la banqueta.

Aunque el agresor intentó huir en su motocicleta, un elemento de la Policía de Investigación, quien transitaba por el lugar, se percató de lo sucedido y arremetió contra el chico, que resultó lesionado por un balazo en un brazo.

El presunto responsable, identificado como Héctor ‘H’, fue detenido y trasladado inicialmente a la Fiscalía de Menores, pues manifestó ser menor de edad.

Sin embargo, tras acreditarse que en realidad tiene 18 años, lo pusieron a disposición de la Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de Homicidio.

Cohen fue trasladado a una clínica para que recibiera atención, pero él no logró sobrevivir a las lesiones que le ocasionaron.

Ante lo sucedido, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México subrayó que “mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos y ejercer acción penal por delito de homicidio contra el probable responsable”.

¿Quién era David Cohen?

David Cohen era Licenciado en Derecho con posgrado en Derecho Procesal Civil y socio de la firma Cohen Medina Chávez.