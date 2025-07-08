Anahí

Anahí responde a duras críticas por su rostro y “ojos diabólicos”: “Ya crecerán”

La cantante no se quedó callada ante las críticas que surgieron por la apariencia de su rostro luego de que se dejara ver posando desde la playa.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Anahí respondió tajante a las duras críticas que recibió por la apariencia de su rostro luego de que se dejara ver disfrutando de unos días en la playa junto a sus hijos.

En una de sus publicaciones de Instagram, algunos internautas lamentaron los “cambios en su rostro”, los cuales atribuyeron a supuestas cirugías plásticas o retoques estéticos.

¿Qué se hizo Anahí en la cara?

Al respecto, fue la misma Anahí quien optó por poner un alto a las críticas lanzando una seria advertencia, además de revelar la verdad de su apariencia física.

“¡¡¡CUIDADO!!! El video puede asustar a todos con mis ojos horribles - diabólicos”, expresó en referencia a las críticas.

“Hermanas criticonas… se llama bótox y se cae más rápido de lo que quisiera… ahhh, pero ya crecerán y allá nos vemos”, sentenció.

Así respondió Anahí a las constantes críticas por su apariencia física.
Así respondió Anahí a las constantes críticas por su apariencia física.
Imagen Anahí / Instagram

Anahí llega a los 42 años "más libre y feliz"

El 14 de mayo, Anahí celebró por todo lo alto sus 42 años. Durante su fiesta de cumpleaños, la actriz estuvo acompañada de familiares, amigos y algunos de sus excompañeros de Rebelde (telenovela que puedes ver en ViX) como Dulce María y Zoraida Gómez.

Mientras que en Instagram reflexionó sobre los motivos que tiene para celebrar y sentirse orgullosa de sí misma.

“It’s my birthday!!! ¡Tanto que agradecer! Solo abrir los ojos, respirar… ¡El mejor regalo! Abrazar el amor que me rodea… Celebrar los sueños cumplidos y los que están por cumplirse. Hoy estoy aquí, mucho más libre y feliz. Sin pretender demostrar nada, ser simplemente yo. Un corazón abierto que ama y agradece todo todo. ¡Bienvenidos 42! ¡Gracias vida!”, declaró.

