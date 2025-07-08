Anahí responde a duras críticas por su rostro y “ojos diabólicos”: “Ya crecerán”

Video Hijos de Anahí son como sus clones: la acompañaron a grabar ¿Quién es la Máscara?

Anahí respondió tajante a las duras críticas que recibió por la apariencia de su rostro luego de que se dejara ver disfrutando de unos días en la playa junto a sus hijos.

En una de sus publicaciones de Instagram, algunos internautas lamentaron los “cambios en su rostro”, los cuales atribuyeron a supuestas cirugías plásticas o retoques estéticos.

¿Qué se hizo Anahí en la cara?

Al respecto, fue la misma Anahí quien optó por poner un alto a las críticas lanzando una seria advertencia, además de revelar la verdad de su apariencia física.

“¡¡¡CUIDADO!!! El video puede asustar a todos con mis ojos horribles - diabólicos”, expresó en referencia a las críticas.

“Hermanas criticonas… se llama bótox y se cae más rápido de lo que quisiera… ahhh, pero ya crecerán y allá nos vemos”, sentenció.

Así respondió Anahí a las constantes críticas por su apariencia física. Imagen Anahí / Instagram

Anahí llega a los 42 años "más libre y feliz"

El 14 de mayo, Anahí celebró por todo lo alto sus 42 años. Durante su fiesta de cumpleaños, la actriz estuvo acompañada de familiares, amigos y algunos de sus excompañeros de Rebelde (telenovela que puedes ver en ViX) como Dulce María y Zoraida Gómez.

Mientras que en Instagram reflexionó sobre los motivos que tiene para celebrar y sentirse orgullosa de sí misma.