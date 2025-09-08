Maite Perroni

¿Maite Perroni tapó el rostro de Anahí en video?: exnovio de la exRBD reacciona

El distanciamiento entre las exintegrantes de RBD sucedió en 2024 y en medio de una demanda millonaria en contra de su exmánager, Guillermo Rosas.

Video Maite Perroni tuvo un bochornoso error en pleno concierto y Anahí salió en su defensa

Maite Perroni se encuentra en medio de la polémica por supuestamente haber tapado el rostro de Anahí en video donde recordó la portada de revista que protagonizó junto a sus excompañeros de RBD en diciembre de 2020.

Ante la controversia que desató la supuesta acción de la cantante, Mane de la Parra fue cuestionado por la prensa mexicana, a quienes dijo que “una imagen nada más narra una historia” y no necesariamente es lo que parece

“Una imagen nada más narra una historia… La que interpreta el que la está viendo, no necesariamente es la verdad”, dijo al programa ‘Todo para la mujer’ el 5 de septiembre.

“Valdría la pena, en caso dado, la gente que está criticando esta imagen o la que sea, que se preguntaran realmente si eso es lo que está pasando en la imagen”, agregó.

Por último, Mane de la Parra señaló que si bien no puede dar su opinión respecto a lo sucedido en el video de Maite Perroni, sí puede asegurar que su exnovia tiene un gran corazón.

“Lo que yo sí te puedo decir, de lo que sí te puedo hablar, porque sí lo conozco, es que Maite es una mujer con un corazón enorme”, sentenció.

Hasta el momento, ni Maite Perroni ni Anahí han hecho comentarios al respecto.

El distanciamiento entre los integrantes de RBD

El distanciamiento entre Maite Perroni, Anahí y Dulce María quedó expuesto en mayo de 2024 cuando ninguno de los RBD felicitó a la intérprete de ‘Mia Colucci’ por su cumpleaños.

Esta situación volvió a repetirse en diciembre, cuando solamente Anahí le dedicó unas palabras a Dulce María. Posteriormente, ambas posaron juntas y dieron muestra de su amistad públicamente.

A mediados de noviembre de 2024, Dulce María reveló que las diferencias que surgieron entre ellos sucedieron en medio de la demanda millonaria que presentaron en contra de su exmánager, Guillermo Rosas. Sin embargo, no dio detalles.


