Anahí

¿Los RBD ignoraron a Anahí en su cumpleaños 41? Reciben reclamo en medio de rumores de distanciamiento

La intérprete de ‘Mía Colucci’ presumió las felicitaciones de cumpleaños que recibió y la de sus excompañeros brillaron por su ausencia. Esto a unos días de la polémica que desató su mensaje a su exmánager acusado de fraude y las indirectas que los RBD publicaron en redes.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

escribir - anotar
Por:
Paulina Flores.
Video ¿Habrá otra gira de RBD y nuevas canciones? Christopher Uckermann reveló información

Anahí celebró su 41 cumpleaños en medio de rumores de tensión con los miembros de RBD. Además, su polémico mensaje a su exmánager insinuó indirectamente por parte de sus excompañeros Dulce María, Christopher Uckermann y Christian Chávez.

¿Los RBD ignoraron a Anahí en su cumpleaños?

PUBLICIDAD

La actriz que interpretó a ‘Mía Colucci’ en la telenovela ‘Rebelde’ inició las celebraciones de su cumpleaños en redes sociales un día antes. Anahí se mostró en traje de baño desde el idílico lugar donde celebraría un año más de vida.

“¡Mañana 41! Estoy lista ¡¡Gracias vida!!”, escribió junto a la fotografía en la que se adelantaban felicitaciones por parte de seguidores y famosos como Sherlyn y Ana Layevska.

En esta publicación de Instagram, después de un par de días, no se observa ninguna reacción por parte de sus excompañeros de RBD.

Más sobre Anahí

¿Maite Perroni tapó el rostro de Anahí en video?: exnovio de la exRBD reacciona
2 mins

¿Maite Perroni tapó el rostro de Anahí en video?: exnovio de la exRBD reacciona

Univision Famosos
¿Maite Perroni no volverá a RBD tras ruptura con Anahí?: su esposo acusa “abuso, robos y malos tratos”
2 mins

¿Maite Perroni no volverá a RBD tras ruptura con Anahí?: su esposo acusa “abuso, robos y malos tratos”

Univision Famosos
Anahí se conmueve hasta las lágrimas y ¿lanza indirecta para sus excompañeros de RBD?: esto dijo
2 mins

Anahí se conmueve hasta las lágrimas y ¿lanza indirecta para sus excompañeros de RBD?: esto dijo

Univision Famosos
Anahí responde a duras críticas por su rostro y “ojos diabólicos”: “Ya crecerán”
1 mins

Anahí responde a duras críticas por su rostro y “ojos diabólicos”: “Ya crecerán”

Univision Famosos
¿Cynthia Klitbo quería participar en la telenovela de Karol G?: "No estuve a su altura"
1 mins

¿Cynthia Klitbo quería participar en la telenovela de Karol G?: "No estuve a su altura"

Univision Famosos
Anahí celebra cumpleaños con Dulce María, ¿los otros RBD brillaron por su ausencia?
1:03

Anahí celebra cumpleaños con Dulce María, ¿los otros RBD brillaron por su ausencia?

Univision Famosos
Dulce María habla de la ruptura entre sus compañeros de RBD: "Es muy triste"
1 mins

Dulce María habla de la ruptura entre sus compañeros de RBD: "Es muy triste"

Univision Famosos
'Poncho' Herrera está de luto: muere su padre y así reaccionan los RBD
2 mins

'Poncho' Herrera está de luto: muere su padre y así reaccionan los RBD

Univision Famosos
Maite Perroni habla por primera vez de sus diferencias con Anahí y Dulce María: ¿dejaron de ser amigas?
2 mins

Maite Perroni habla por primera vez de sus diferencias con Anahí y Dulce María: ¿dejaron de ser amigas?

Univision Famosos
Anahí echa la casa por la ventana y monta una exclusiva feria para el ‘cumple’ de su hijo mayor
0:52

Anahí echa la casa por la ventana y monta una exclusiva feria para el ‘cumple’ de su hijo mayor

Univision Famosos

A través de sus historias, la festejada agradeció los mensajes que recibió de su hermana Marichelo Puente, su cuñado Jorge D’Alessio, Ximena Navarrete, Gloria Trevi y su esposo Manuel Velasco.

Felicitaciones a Anahí por su cumpleaños.
Felicitaciones a Anahí por su cumpleaños.
Imagen Anahí/Instagram


En estas publicaciones tampoco se observa ninguna dedicatoria por parte de Dulce María, Christopher Uckermann, Christian Chávez o Maite Perroni, quienes compartieron escenario con ella en las 54 presentaciones del ‘Soy Rebelde Tour’ en cuatro países.

La falta de felicitaciones por parte de los integrantes de RBD hacia Anahí alimenta los rumores de un posible distanciamiento dentro del grupo.

Jorge D'Alessio dedicó a su cuñada Anahí un emotivo mensaje de felicitación de cumpleaños y a través de sus historias lanzó un reclamo a Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez, a quienes etiquetó junto a la frase “Para eso me gustaban”.

¿Jorge D'Alessio reclama a los RBD por no felicitar a Anahí?
¿Jorge D'Alessio reclama a los RBD por no felicitar a Anahí?
Imagen Jorge D'Alessio/Instagram

Anahí y las supuestas indirectas de los RBD

El 7 de mayo pasado, el mensaje de cumpleaños que Anahí dedicó a su exmánager, Guillermo Rosas, acusado de fraude, generó controversia.

PUBLICIDAD

La actriz y cantante respondió a las críticas con un comunicado en el que afirmó que, aunque espera que el proceso legal contra Rosas se aclare, no guarda rencor en su corazón.

“En esa publicación afirmé que en mi corazón no hay resentimiento y que creo firmemente en vivir en paz con todos. Quiero dejar en claro que lo expresé de manera personal y nunca tuve la intención de lastimar a nadie.
Cuando una amistad y un cariño de tantos años se fractura así, el dolor es profundo. Mi forma de sanar es dejar ir cualquier rencor", escribió.

Horas después de este artículo, Dulce María, Christopher Uckermann y Christian Chávez generaron controversia con sus mensajes en los que abordaron la lealtad.

"Madurez es cuando te das cuenta de que la gente no puede darte lo que no puede darse a sí misma, así que dejas de esperar lealtad de gente que se traiciona así misma, dejas de esperar honestidad de gente que se miente a sí misma y dejas de esperas paz de gente que está en guerra consigo misma", publicó Dulce María.

Christopher Uckermann y Christian Chávez replicaron el texto: “El respeto por ti mismo tiene que ser más fuerte que tus sentimientos”.

Relacionados:
Anahí RBDFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD