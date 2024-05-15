¿Los RBD ignoraron a Anahí en su cumpleaños 41? Reciben reclamo en medio de rumores de distanciamiento

Anahí celebró su 41 cumpleaños en medio de rumores de tensión con los miembros de RBD. Además, su polémico mensaje a su exmánager insinuó indirectamente por parte de sus excompañeros Dulce María, Christopher Uckermann y Christian Chávez.

¿Los RBD ignoraron a Anahí en su cumpleaños?

La actriz que interpretó a ‘Mía Colucci’ en la telenovela ‘Rebelde’ inició las celebraciones de su cumpleaños en redes sociales un día antes. Anahí se mostró en traje de baño desde el idílico lugar donde celebraría un año más de vida.

“¡Mañana 41! Estoy lista ¡¡Gracias vida!!”, escribió junto a la fotografía en la que se adelantaban felicitaciones por parte de seguidores y famosos como Sherlyn y Ana Layevska.

En esta publicación de Instagram, después de un par de días, no se observa ninguna reacción por parte de sus excompañeros de RBD.

A través de sus historias, la festejada agradeció los mensajes que recibió de su hermana Marichelo Puente, su cuñado Jorge D’Alessio, Ximena Navarrete, Gloria Trevi y su esposo Manuel Velasco.

Felicitaciones a Anahí por su cumpleaños. Imagen Anahí/Instagram



En estas publicaciones tampoco se observa ninguna dedicatoria por parte de Dulce María, Christopher Uckermann, Christian Chávez o Maite Perroni, quienes compartieron escenario con ella en las 54 presentaciones del ‘Soy Rebelde Tour’ en cuatro países.

La falta de felicitaciones por parte de los integrantes de RBD hacia Anahí alimenta los rumores de un posible distanciamiento dentro del grupo.

Jorge D'Alessio dedicó a su cuñada Anahí un emotivo mensaje de felicitación de cumpleaños y a través de sus historias lanzó un reclamo a Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez, a quienes etiquetó junto a la frase “Para eso me gustaban”.

¿Jorge D'Alessio reclama a los RBD por no felicitar a Anahí? Imagen Jorge D'Alessio/Instagram

Anahí y las supuestas indirectas de los RBD

El 7 de mayo pasado, el mensaje de cumpleaños que Anahí dedicó a su exmánager, Guillermo Rosas, acusado de fraude, generó controversia.

La actriz y cantante respondió a las críticas con un comunicado en el que afirmó que, aunque espera que el proceso legal contra Rosas se aclare, no guarda rencor en su corazón.

“En esa publicación afirmé que en mi corazón no hay resentimiento y que creo firmemente en vivir en paz con todos. Quiero dejar en claro que lo expresé de manera personal y nunca tuve la intención de lastimar a nadie.

Cuando una amistad y un cariño de tantos años se fractura así, el dolor es profundo. Mi forma de sanar es dejar ir cualquier rencor", escribió.

Horas después de este artículo, Dulce María, Christopher Uckermann y Christian Chávez generaron controversia con sus mensajes en los que abordaron la lealtad.

"Madurez es cuando te das cuenta de que la gente no puede darte lo que no puede darse a sí misma, así que dejas de esperar lealtad de gente que se traiciona así misma, dejas de esperar honestidad de gente que se miente a sí misma y dejas de esperas paz de gente que está en guerra consigo misma", publicó Dulce María.