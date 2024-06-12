¿Anahí y Christian Chávez están peleados? Maite Perroni habría dado zarpazo en medio de la polémica

Video Dulce María confirma fraude por malos manejos en el tour de RBD

Desde que Anahí escribió un mensaje público para Guillermo Rosas, exmánager del grupo señalado de supuesto fraude, en sus redes sociales, quedó expuesto un presunto distanciamiento entre los RBD sobre el que Christian Chávez se pronunció.

El pasado 10 de junio, el cantante enfrentó cuestionamientos sobre si Anahí había estado involucrada en el presunto desfalco millonario de Rosas, luego de que una auditoria reflejara “cerca de 1 millón de dólares” sin verificar.

“Mira, de todas esas cosas no les puedo decir nada, porque son chismes. Nosotros somos hermanos y, como en todas las familias, no te ves todo el tiempo, a veces nos vemos mucho y ya dijimos: ‘No, ya, ya, ahorita ya’, pasa... pasa muchísimo”, respondió.

Aunque Christian Chávez no quiso ahondar en el tema, subrayó que los temas legales no se deben litigar en los medios de comunicación.

“Los problemas legales, o lo que se está trabajando legalmente, no es algo que en los medios se tenga que litigar, yo sé que es delicado, por eso mejor que de lo legal, se encargue la gente de lo legal”, señaló.

¿Anahí y Christian Chávez están peleados?

La mañana de ese mismo 10 de junio, Anahí se manifestó en sus redes sociales. El mensaje de la intérprete de ‘Sálvame’ fue interpretado por los internautas como una respuesta a las declaraciones de Christian Chávez.

“No solamente son chismes. ES ABSOLUTAMENTE FALSO. Respuesta poco clara. Tristemente, se va perdiendo la memoria”, escribió en X.

El mensaje de Anahí en X. Imagen Anahí / X

La postura de Maite Perroni

El 11 de mayo, la esposa de Andrés Tovar compartió a través de sus historias de Instagram una fotografía junto Christian Chávez. La imagen de la RBD estuvo acompañada de un amoroso mensaje.

“¡¡¡Te amo con mi vida por siempre!!!”, comentó.

La foto que compartió Maite Perroni en medio de la polémica. Imagen Maite Perroni / Instagram



Más tarde, Maite Perroni se pronunció sobre las acusaciones de fraude en contra Anahí y su esposo Manuel Velasco.

“Es muy duro hacer ese tipo de señalamientos, creo que tenemos que respetar más, y no destruir algo tan bonito como lo que hemos construido en toda nuestra historia”, expresó a El Gordo y La Flaca.

En ese mismo sentido, la actriz pidió respeto por la situación que atraviesan como grupo luego del desfalco millonario.

“Nos es justo para nosotros, para nuestra historia lo que estamos viviendo, entrar ahorita en una controversia mayor, así que yo les pido todo el respeto para todos nosotros, ya que estamos en un proceso en el que queremos hacer las cosas bien”.

“Sí hubo algunas cifras que tuvimos que volver a revisar, por eso se está haciendo una auditoría nuevamente. Sí, así es, hay algunas cantidades que hay que revisar y que hay que estar bien claros de cómo se dieron las cosas”, acotó.

Por último, Maite Perroni aseguró que, aunque había muchos planes de continuar con la gira de RBD, primero “tienen que ordenar las cosas” y luego “sanar el corazón”.

“Había que poner muchas cosas en orden. Hay que seguir, hay que ordenar las cosas, hay que sanar el corazón y veamos qué sigue más adelante", sentenció.