Anahí recibe críticas por su físico y Christian Chávez da la cara por ella, ¿su distanciamiento quedó atrás?

Video ¿Maite Perroni tapó el rostro de Anahí en foto? La cantante fue tajante ante la polémica

Christian Chávez dio la cara ante las criticas que ha recibido Anahí por su físico en días recientes. Según internautas, en sus fotografías y videos, la cantante se vería presuntamente “enferma”.

En medio de la polémica, el exintegrante de RBD fue cuestionado sobre el tema a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde mostró su respaldo a la cantante a pesar de su distanciamiento.

“Yo creo que la gente tiene que relajarse… todos somos seres humanos”, señaló en ‘Venga la Alegría’ durante su emisión del 8 de octubre.

“Que se relajen, q ue vivan su vida, hay que ser felices todos. Les mando muchos besos”, agregó sin entrar en polémica.

Christian Chávez defiende a Maite Perroni tras supuesto desaire a Anahí

Christian Chávez también se refirió al supuesto desaire que Maite Perroni habría hecho a Anahí al cubrir su rostro con su mano en el video que hizo para una revista.

“Ya hacen (polémica) donde no hay. De pronto uno agarra la revista y pues ni modo que uno la agarre así, de arriba”, expresó.

“¿Qué les digo? A los seres humanos nos encanta el mitote (chisme)”, subrayó.

¿Otro reencuentro de RBD?

Por último, el intérprete de ‘Giovanni Méndez’ en la telenovela Rebelde, se refirió a un futuro reencuentro de RBD, asegurando que “espera” pueda suceder pronto.