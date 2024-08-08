¿Anahí manda frío mensaje a Christian Chávez? Esto le escribió en su cumpleaños tras conflictos

Video Anahí construyó un 'pueblo de fantasía' para el cumpleaños de sus hijos: no escatimó para consentirlos

Christian Chávez cumplió 41 años el 7 de agosto y, como cada año, Anahí no dudó en felicitarlo, aunque en esta ocasión fue muy breve con su mensaje, al menos de manera pública.

En medio del alejamiento entre ellos por los problemas legales que se suscitaron en la gira de RBD con Guillermo Rosas, uno de los mánagers de la agrupación por un presunto desfalco millonario, la intérprete de Mía Colucci escribió "Feliz Cumpleaños" sobre una imagen que compartió en sus historias de Instagram en la que aparecen en los ensayos para el tour.

Christian retomó la publicación de la cantante mexicana y escribió "Gracias" al lado de un corazón rojo y del signo de infinito.

Anahí felicita a Christian Chávez en su cumpleaños 41. Imagen Anahí/Instagram, Christian Chávez/Instagram

La amistad entre Anahí y Christian Chávez está fracturada

A principios de junio, el cantante confirmó que la relación con Anahí "no estaba bien".

"Pasa muchísimo, en las familias pasa mucho, no tienes la misma forma de pensar y creo que esto es algo que estoy viendo desde que decidí poner mis límites y decir 'voy a luchar por lo que quiero, por lo que pienso'", compartió Chávez en entrevista con 'De Primera Mano'.

"No somos tan unidos como lo éramos, pero esperamos que se pueda solucionar todo eso. El saber que ella siempre ha estado conmigo cuando la necesité, así como yo he estado con ella cuando ella me ha necesitado y lo sabe, ese cariño y ese agradecimiento siempre va a existir, pero también es muy importante de prontro decir esto es lo que yo opino, lo que yo pienso", añadió.

¿Qué pasó entre Anahí y Christian Chávez?

Tanto Anahí como Christian pasaron fuertes problemas personales en su adolescencia que fortalecieron su lazo de amistad.

Christian fue uno de los soportes de la actriz para no recaer en sus problemas de bulimia y anorexia, mientras que Anahí evitó que él falleciera cuando intentó quitarse la vida.

En una entrevista que Chávez le dio a Despierta América en 2015, detalló que ella lo salvó cuando vio en redes las fotografías donde se había hecho cortes en los brazos.

"Cuando pasaron las fotos en Twitter y ella las vio, vino corriendo. La gente con la que estaba derribó la puerta y ella me salvó. Cuando desperté, estaba sobre mí dándome cachetadas", narró en ese entonces.

Desde hace meses, la relación entre Anahí y Christian Chávez se ha visto afectada por un presunto fraude cometido por Guillermo Rosas, exmánager del grupo, durante la gira del reencuentro de RBD. Este conflicto no solo ha impactado temas financieros, sino que también ha dañado las relaciones personales entre sus miembros.

La situación se agravó cuando Anahí decidió felicitar a Rosas en su cumpleaños, a pesar de las acusaciones en su contra, lo que fue visto por algunos como una traición y complicó aún más la dinámica entre ellos.