Cazzu anuncia importante regreso a un mes de la boda de su ex Nodal con Ángela Aguilar

Video Preguntan a Nodal por Cazzu en plena luna de miel con Ángela Aguilar: así reacciona

Desde que explotó el escándalo por la relación que comenzaron Ángela Aguilar y Christian Nodal, la ex de él, Cazzu, se ha mantenido bastante alejada del ‘ojo público’.

De hecho, la propia argentina reveló que le resultaba “muy agobiante ser noticia” debido a lo sucedido con el papá de su hija Inti, por lo que prefería alejarse de redes sociales para “desintoxicarse”.

PUBLICIDAD

Si bien, ella no ha publicado ‘post’ en las diversas plataformas con las que cuenta, sí modificó Instagram al eliminar de su ‘feed’ todas las fotografías en las que aparecían el cantante y su pequeña.

Aunque no explicó el por qué, según el portal Las Top News, de la periodista Mandy Fridmann, se debería a un supuesto acuerdo monetario con el sonorense.

Cazzu lista para su regreso

Después de permanecer apegada a su decisión, Cazzu sorprendió al dar a conocer que volverá a aparecer en las redes sociales.

De acuerdo con People en español, la intérprete de ‘Mucha data’ hará una transmisión en vivo este 28 de agosto, a las 4 de la tarde (tiempo local de Argentina).

El medio puntualiza que no hay aún más detalles al respecto, pero que el reencuentro de la rapera y sus seguidores se dará en una fecha importante.

“Celebramos el cuarto aniversario del álbum ‘Una niña inútil’”, se lee en el anuncio acerca de este evento colocado en el perfil de TikTok de la artista.

“Un viaje por ritmos R&B sensuales y románticos que marcaron sus corazones”, está especificado en la breve misiva.

Cazzu tendrá un 'live' este 28 de agosto. Imagen Cazzu/TikTok

Esta revelación se da justamente a un mes de que Christian Nodal se casara con Ángela Aguilar, quien lo presumió sin miramientos.

La llamada ‘Princesa del regional mexicano’ subió a sus historias de Instagram un clip que fue capturado el día de su boda, el 24 de julio en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en Morelos, México.

También llega a días de que el presentador Javier Ceriani afirmara que el compositor de ‘Botella tras botella’ se habría visto con la ‘Nena trampa’.

PUBLICIDAD

“Nodal pasó la tarde con Cazzu y con Inti en el rancho de Argentina”, contó el comunicador durante la emisión de ‘Chisme no like’ del 19 de agosto.

Cazzu se confesó acerca del “infierno”

La semana pasada, Julieta Cazzuchelli, nombre de la estrella, estuvo como invitada en el programa ‘¡FA!’, donde discutió sus motivos para abandonar las plataformas digitales.

“Saqué mis redes sociales porque hay un infierno prendiéndose fuego y ni siquiera quiero que me toque una chispa”, se sinceró.