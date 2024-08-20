Nodal habría visitado a Cazzu tras casarse con Ángela Aguilar: esto sucedería entre ellos

Video Cazzu habla de su ‘desaparición’ tras polémica por Nodal y Ángela Aguilar: “Hay un infierno”

A punto de que se cumplan tres meses de hacer pública su separación y tras casarse con Ángela Aguilar, Nodal se habría reencontrado con Cazzu y su hija Inti en Argentina.

El presentador Javier Ceriani reportó en ‘Chisme No Like’ que el cantante se reunió el pasado fin de semana con la ‘Nena Trampa’ y su primogénita. Incluso, aseguró que pasaron la tarde juntos como familia.

“Por primera vez, después de estar casado con Ángela Aguilar, como un hombre casado, Nodal, aunque algunas digan que es mal padre (…) Nodal pasó la tarde con Cazzu y con Inti en el rancho de Argentina”, contó el 19 de agosto.

Ceriani resaltó que Nodal también habría viajado a Argentina para supuestamente supervisar los trabajos que se realizan en el rancho que habría heredado a Cazzu luego de su ruptura.

“También está ahí para supervisar la obra, de las tantas casas que le dio a Cazzu, que no se quejé Cazzu porque está millonaria, y la Inti tiene asegurado su futuro, Nodal no ha sido mezquino para nada con Inti”, declaró.

Inti cumplirá su primer año de vida el próximo 14 de septiembre. Imagen Cazzu / Instagram

¿Ángela Aguilar estuvo presente en el reencuentro de Nodal y Cazzu?

Por su parte, Elisa Beristain reportó que Christian Nodal viajó acompañado de Ángela Aguilar a Argentina y, aunque ésta dijo desconocer si la hija de Pepe Aguilar estuvo presente en la reunión familiar, su compañero Javier Ceriani aseguró que pronto saldrán a luz algunas fotografías.

“No tardaremos en ver imágenes de él abrazando a Inti (…) Nodal pasó el domingo con Cazzu y con Inti (…) Confirmadísimo que Nodal viajó a ver a Inti y que se vio con Cazzu, y que todo está bien”, concluyó el comunicador.

Christian Nodal anunció su ruptura con Julieta Cazzuchelli el 23 de mayo a través de un comunicado. Desde aquella fecha, Cazzu se ha mantenido alejada de las redes sociales para evitar “la exposición mediática tan despiadada” que se desató tras romper con el papá de Inti y, sobre todo, después de que el cantante confirmara una nueva relación con Ángela Aguilar el 10 de junio.