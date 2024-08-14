Cazzu borró sus fotos y un acuerdo monetario con Nodal podría ser la razón: todos los detalles

Video Preguntan a Nodal por Cazzu en plena luna de miel con Ángela Aguilar: así reacciona

Cazzu causó una gran sorpresa esta semana al eliminar de su cuenta de Instagram casi todas las publicaciones que tenía, incluyendo algunas con fotografías de su ex, Christian Nodal, y la hija que comparten, Inti.

La rapera argentina únicamente dejó tres ‘post’ antiguos, con los cuales promocionó la gira que realizó en su país natal en 2023.

Luego de que el sonorense anunciara que ya no eran pareja, el 23 de mayo, ella borró varias de las instantáneas en las que aparecían juntos.

Otras de las pocas postales que había dejado, finalmente las desapareció después de que el cantante se casara con Ángela Aguilar.

Una de las imágenes que, pese a eso, sobrevivió momentáneamente en el ‘feed’ fue aquella con la que reveló el nacimiento de su pequeña, el 19 de septiembre del año pasado.

Así luce el Instagram de Cazzu. Imagen Cazzu/Instagram

¿Por qué Cazzu eliminó los recuerdos de Nodal e Inti?

A raíz de su accionar, en Internet empezó a especularse que Cazzu lo habría hecho por su posible molestia ante la boda de Nodal y Ángela Aguilar.

Sin embargo, este 14 de agosto, en el portal Las Top News, de la periodista Mandy Fridmann, aseveraron que “el enojo no sería la razón”, aunque el compositor “sí estaría involucrado”.

De acuerdo con el reporte, el medio logró saber, “de manera extraoficial”, que el nuevo álbum musical que está haciendo la ‘Nena trampa’ “habría sido un regalo del papá de Inti”.

Presuntamente, explican, el creador de éxitos como ‘Adiós amor’ pagó “toda la producción” del material discográfico, esto como parte de la “ayuda extra” que le da a la artista.

Además de, alegadamente, costear la grabación de ese proyecto de Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de la trapera, Christian también estaría a cargo de otras cosas.

En el informe se detalla que supuestamente él habría pagado “la construcción de una mansión” para que la estrella “viva con Inti”, así como el apartamento en el que ambas residen actualmente, en Buenos Aires.

Nodal habría echado abajo solicitud de manutención de Cazzu

A finales de julio, Diario de Nueva York dio a conocer que presuntamente Cazzu habría exigido a Nodal “el pago de 135 mil dólares mensuales por el concepto de manutención de Inti”.

Supuestamente, al cantautor le pareció “exagerada la cantidad solicitada”, por lo que su equipo legal apeló y ganó la disputa, logrando reducir la cifra a 7 mil dólares mensuales.