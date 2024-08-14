Cazzu

Cazzu borró sus fotos y un acuerdo monetario con Nodal podría ser la razón: todos los detalles

Presuntamente, el cantante estaría detrás del motivo por el que la argentina eliminó de la red social casi todos sus ‘post’. Él anunció el final de su relación con la rapera dos meses antes de casarse con Ángela Aguilar.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Preguntan a Nodal por Cazzu en plena luna de miel con Ángela Aguilar: así reacciona

Cazzu causó una gran sorpresa esta semana al eliminar de su cuenta de Instagram casi todas las publicaciones que tenía, incluyendo algunas con fotografías de su ex, Christian Nodal, y la hija que comparten, Inti.

La rapera argentina únicamente dejó tres ‘post’ antiguos, con los cuales promocionó la gira que realizó en su país natal en 2023.

PUBLICIDAD

Luego de que el sonorense anunciara que ya no eran pareja, el 23 de mayo, ella borró varias de las instantáneas en las que aparecían juntos.

Otras de las pocas postales que había dejado, finalmente las desapareció después de que el cantante se casara con Ángela Aguilar.

Una de las imágenes que, pese a eso, sobrevivió momentáneamente en el ‘feed’ fue aquella con la que reveló el nacimiento de su pequeña, el 19 de septiembre del año pasado.

Así luce el Instagram de Cazzu.
Así luce el Instagram de Cazzu.
Imagen Cazzu/Instagram

Más sobre Cazzu

Belinda y Cazzu ya estarían unidas en medio de la polémica de Nodal y Ángela Aguilar: este sería su plan
2 mins

Belinda y Cazzu ya estarían unidas en medio de la polémica de Nodal y Ángela Aguilar: este sería su plan

Univision Famosos
Emiliano Aguilar muestra su apoyo a Cazzu ante situación de Nodal e Inti: “Me hierve la sangre”
0:59

Emiliano Aguilar muestra su apoyo a Cazzu ante situación de Nodal e Inti: “Me hierve la sangre”

Univision Famosos
Adela Micha confirma que hubo un acuerdo con Nodal previo a la entrevista: ¿Dejaron de seguirse?
0:54

Adela Micha confirma que hubo un acuerdo con Nodal previo a la entrevista: ¿Dejaron de seguirse?

Univision Famosos
Nodal y Ángela Aguilar reaparecen con "7 guardaespaldas" tras polémica: “Como si los fueran a atacar”
1 mins

Nodal y Ángela Aguilar reaparecen con "7 guardaespaldas" tras polémica: “Como si los fueran a atacar”

Univision Famosos
¿Cazzu se niega a pronunciar el nombre de Nodal?: así se refirió al papá de su hija
1 mins

¿Cazzu se niega a pronunciar el nombre de Nodal?: así se refirió al papá de su hija

Univision Famosos
Nodal reaparece con Ángela Aguilar luego de que Cazzu ventilara pleito legal por su hija
2 mins

Nodal reaparece con Ángela Aguilar luego de que Cazzu ventilara pleito legal por su hija

Univision Famosos
Emiliano Aguilar pide disculpas a Cazzu y le pone un alto a Nodal: “Arregla tu vida”
0:50

Emiliano Aguilar pide disculpas a Cazzu y le pone un alto a Nodal: “Arregla tu vida”

Univision Famosos
Emiliano Aguilar arremete contra Nodal y manda mensaje a Cazzu: "Primero arregla tu vida personal"
2 mins

Emiliano Aguilar arremete contra Nodal y manda mensaje a Cazzu: "Primero arregla tu vida personal"

Univision Famosos
Cazzu pide a Inti que “acepte su realidad” tras ventilar que Nodal no la dejaría viajar con ella
0:58

Cazzu pide a Inti que “acepte su realidad” tras ventilar que Nodal no la dejaría viajar con ella

Univision Famosos
Nodal habría impedido viajar a Cazzu con su hija: la cantante habla del pleito legal
1:00

Nodal habría impedido viajar a Cazzu con su hija: la cantante habla del pleito legal

Univision Famosos

¿Por qué Cazzu eliminó los recuerdos de Nodal e Inti?

A raíz de su accionar, en Internet empezó a especularse que Cazzu lo habría hecho por su posible molestia ante la boda de Nodal y Ángela Aguilar.

Sin embargo, este 14 de agosto, en el portal Las Top News, de la periodista Mandy Fridmann, aseveraron que “el enojo no sería la razón”, aunque el compositor “sí estaría involucrado”.

De acuerdo con el reporte, el medio logró saber, “de manera extraoficial”, que el nuevo álbum musical que está haciendo la ‘Nena trampa’ “habría sido un regalo del papá de Inti”.

Presuntamente, explican, el creador de éxitos como ‘Adiós amor’ pagó “toda la producción” del material discográfico, esto como parte de la “ayuda extra” que le da a la artista.

Además de, alegadamente, costear la grabación de ese proyecto de Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de la trapera, Christian también estaría a cargo de otras cosas.

En el informe se detalla que supuestamente él habría pagado “la construcción de una mansión” para que la estrella “viva con Inti”, así como el apartamento en el que ambas residen actualmente, en Buenos Aires.

PUBLICIDAD

Nodal habría echado abajo solicitud de manutención de Cazzu

A finales de julio, Diario de Nueva York dio a conocer que presuntamente Cazzu habría exigido a Nodal “el pago de 135 mil dólares mensuales por el concepto de manutención de Inti”.

Supuestamente, al cantautor le pareció “exagerada la cantidad solicitada”, por lo que su equipo legal apeló y ganó la disputa, logrando reducir la cifra a 7 mil dólares mensuales.

Video Pleitazo entre Nodal y Cazzu: ella le habría exigido miles de dólares para su hija
Relacionados:
CazzuChristian NodalÁngela AguilarPolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD