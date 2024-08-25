Ángela Aguilar

Ángela Aguilar celebra un mes de casada con Nodal: da tajante declaración tras ¿reencuentro con Cazzu?

Ángela Aguilar no pasó desapercibido este 24 de agosto, fecha en que se cumplió un mes de su boda con Christian Nodal. Hizo una reveladora publicación para conmemorar las nupcias con un contudente mensaje luego de reportarse que su marido habría viajado sin ella a Argentina para supuestamente encontrarse con Inti, la hija que tiene con Cazzu, su expareja.

Sergio Humberto Navarro .
Se cumplió el primer mes de casados de Ángela Aguilar y Christian Nodal y la cantante no pasó por desapercibida la fecha.

Lo hizo con un contundente mensaje tras el viaje que su marido hizo hacia Argentina, país donde reside su ex Cazzu.

¿Qué hizo Ángela Aguilar a un mes de casada con Nodal?

A horas de la noche de este sábado 24 de agosto, la cantante publicó en Instagram un breve clip con un momento que ella no había dado a conocer sobre su boda con el sonorense.

Los dos aparecen muy abrazados mientras ella le canta de frente y muy amorosa el tema 'Contigo en la distancia' que hiciera popular Luis Miguel en 1991.

Estas son imágenes del clip que Ángela Aguilar publicó en Instagram para celebrar su primer mes de casada con Christian Nodal. Las imágenes corresponden a su boda del pasado 24 de julio.
Imagen Ángela Aguilar/Instagram

Nodal no puede ocultar la sonrisa mientras su esposa le canta y él la toma por la cintura el día de su boda.

"Un mes, vida mía", declaró por escrito y de manera tajante Ángela Aguilar en el video que apenas y tiene una duración de unos cuantos segundos.

Esta es la declaración que escribió Ángela Aguilar en el clip con el que celebró un mes tras su boda con Christian Nodal.
Imagen Ángela Aguilar/Instagram


La pareja se casó el pasado 24 de julio en una lujosa y colonial hacienda en el estado mexicano de Morelos a la que solo acudieron unos "45 invitados", según ha dicho Jomari Goyso, quien fue uno de ellos.

Nodal, quien este fin de semana se presentó en Puerto Rico con una serie de conciertos, no reaccionó de manera inmediata a la publicación de la cantante ni tampoco hizo referencia en sus redes sociales al primer mes de casado con ella.

Nodal habría viajado a Argentina horas antes

La publicación y declaración de Ángela Aguilar se suscita en medio de reportes de que su marido habría viajado sin ella a Argentina antes de dirigirse hacia 'La Isla del Encanto'.

Aparentemente el viaje habría obedecido a que Nodal supuestamente se reuniera con Inti, la hija que procreó con Cazzu, de quien anunció su separación el pasado 23 de mayo.

Así confirmó Christian Nodal que viajó a Argentina.
Imagen Christian Nodal/Instagram


El pasado jueves 22 de agosto, el joven de 25 años publicó en su cuenta de Instagram algunos vistazos de su estancia en Argentina, país en el que vive Inti y su madre.

El cantante de regional mexicano no dio detalles de su estancia en esas tierras. Tampoco su expareja hizo comentarios en sus redes sociales, de las que anunció en junio pasado que se alejaría en medio del escándalo de la relación entre Nodal y Ángela Aguilar.

Video Nodal y Cazzu borran fotos de su hija Inti: se revela la razón que estaría detrás
