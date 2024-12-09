Cazzu rompe el silencio sobre aparente nueva relación tras polémica ruptura con Nodal

Video Ovacionan a Cazzu en su regreso tras polémica con Ángela Aguilar: a ella la abuchearon

Cazzu fue vinculada sentimentalmente con el productor musical Nico Cotton a mediados de agosto luego de que él compartiera algunas fotografías junto a ella.

Durante meses, la cantante se mantuvo al margen sobre el aparente inicio de una nueva relación con el productor argentino. Sin embargo, durante su regreso a los escenarios en el festival Buenos Aires Trap, en Argentina, la ‘Nena Trampa’ rompió el silencio sobre los rumores que rodean su vida amorosa.

“Yo soy Cazzu para quienes no me conocen. Espero disfrutar de un buen momento con ustedes, para mí es un placer volver a los escenarios. Yo estoy soltera, ¿y vos? Y me tengo que hacer promoción o no me la hace nadie”, expresó el 8 de diciembre en medio de una gran ovación.

En su regreso a los escenarios, Julieta Cazzuchelli interpretó algunos de sus éxitos, siendo ‘Mucha Data’ el tema más coreado por el público, ya que, según sus fans, estaría dirigido a Ángela Aguilar por su matrimonio con Christian Nodal, padre de su hija Inti.

“Yo no peleo por cuero, mami, quédate con él”, menciona Cazzu en una de sus estrofas.

Cazzu regresa a los escenarios “soltera”

En agosto, Cazzu comenzó a dar pistas de su regreso a los escenarios luego de una pausa en su carrera por la maternidad y de su polémica ruptura con Christian Nodal, quien a los pocos meses de terminar con ella se casó con Ángela Aguilar.

En medio de esta pausa “necesaria” de las redes, la intérprete de 30 años comenzó a aparecer de forma esporádica con el productor Nico Cotton, lo que desató rumores de romance.

Aunque Cazzu se mantuvo en silencio y al margen de la polémica, el argentino negó el aparente romance y aclaró dudas sobre su verdadero vínculo con la trapera durante una entrevista en ¡Siéntese quien pueda!

“Es puramente trabajo, estamos trabajando, haciendo el próximo álbum”, declaró en el show de Univision.

Nico Cotton ha trabajado con Cazzu desde su álbum 'Nena trampa'. Imagen Nico Cotton / Instagram



“Es loco lo que pasa con los medios que de repente inventan cosas. Yo que soy más bajo perfil, la verdad no sabía eso que me cuentas, pero obviamente me causa un poco de gracia”, admitió.