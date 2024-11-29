Cazzu

Cazzu publica tiernas fotos de su hija: Inti habría heredado un talento poco conocido de Nodal

La trapera argentina compartió imágenes de algunos momentos especiales con su hija, quien habría estado acompañándola durante los ensayos de su regreso a los escenarios.

Por:
Elizabeth González.
Video Familia de Nodal estaría detrás del cobro millonario a Cazzu tras romper supuesto contrato

En medio de lo que serían los preparativos de su regreso a los escenarios, luego de una breve pausa en su carrera por la maternidad, Cazzu publicó tiernas fotografías de su hija Inti, quien habría heredado un talento poco conocido de Christian Nodal.

Este viernes 29 de noviembre, la trapera argentina compartió en sus historias de Instagram algunos momentos especiales con Inti, quien la estaría acompañado durante sus ensayos.

En estas fotografías, además de mostrar a la pequeña de poco más de 1 año intentando maquillarla y jugando, Cazzu ventiló que su hija tendría habilidades para tocar el piano en un corto video.

Inti habría heredado el talento musical de sus padres.
Inti habría heredado el talento musical de sus padres.
Imagen Cazzu / Instagram

En la publicación de la ‘Nena Trampa’ se puede ver a Inti sentada frente a un piano, el cual toca con aparente curiosidad.

Esta misma habilidad podría ser una herencia de Christian Nodal, quien en varias ocasiones se ha dejado ver tocando este mismo instrumento.

Nodal se ha dejado ver en varias ocasiones tocando el piano.
Nodal se ha dejado ver en varias ocasiones tocando el piano.
Imagen Nodal / Instagram

Inti ya estaría dando sus primeros pasos

El 27 de noviembre, Cazzu publicó una fotografía que revelaría que su hija estaría aprendiendo a dar sus primeros pasos.

En la imagen, Inti luce aparentemente apoyada en un carrito, mientras que las bailarinas de Cazzu trabajan a su alrededor.

La pequeña es fruto de la relación que Christian Nodal y Cazzu sostuvieron por dos años. La pareja anunció separación el 23 de mayo.

Video ¡Hija de Nodal y Cazzu ya caminaría!: foto revelaría sus primeros pasos a 6 meses de la separación
CazzuChristian NodalHijos de famososFamosos

